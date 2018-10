Un empate que no saca de pobres ni a Rayo ni a Athletic

Rayo y Athletic empataron en el partido que se aplazó en la tercera jornada (1-1), cuando aún era agosto y el Estadio de Vallecas estaba inmerso en sus polémicas obras. Dos meses después ambos equipos llegaban en precaria situación y ahí seguirán de momento. El punto no saca de pobre a ninguno de los dos pero al menos no echa más sal en la herida. El Rayo lamentará no haber rematado a un rival mortecino que protagonizó una primera parte paupérrima y el Athletic se va con la sensación de haber tirado medio partido a la basura, el medio que no jugó Raúl García. El navarro insufló la sangre suficiente para salvar la cara a su equipo y a su entrenador de críticas más feroces.

4-1-4-1 Miguel Ángel Sánchez 1 Alberto 7 Álex Moreno 16 Jordi Amat 23 Gálvez 17 Luis Advincula 22 1 goles 22' Gol Cambio 72' Sale Álex Alegría Jose Pozo 27 Santiago Comesaña 10 Cambio 60' Sale Álvaro García Kakuta 12 Tarjeta amarilla 58' Tarjeta amarilla Gilbert Imbula 11 Cambio 89' Sale Bebé Embarba 9 De Tomás 13 Herrerín 31 Peru Nolaskoain 18 Cambio 75' Sale Capa De Marcos 4 Íñigo Martínez 12 Yuri 23 Unai López 10 1 goles 65' Gol Muniain 16 Cambio 65' Sale San José Dani García 14 Susaeta 20 Aduriz 9 Cambio 45' Sale Raúl García Williams 4-3-3 Eduardo Berizzo

En cuanto a ganas no hubo color durante la primera parte. El Rayo salió a morder desde el principio y acumuló varias llegadas en los primeros minutos. También un golazo de Raúl de Tomás que fue acallado por el VAR. Según los árbitros del vídeo, el delantero se ayudó de la mano para orientarse el balón en el control. El chasco no afectó al equipo madrileño, que siguió a lo suyo y volvió a marcar otro buen tanto, y esta vez no hubo VAR que lo anulase. Advíncula arrancó con fuerza por la derecha, entregó a Pozo, que fue perfilándose en la frontal del área hasta que vio el hueco y puso el balón junto al palo derecho de Herrerín.

El Athletic no reaccionó con el bofetón, siguió entregado a un rival que lo devoraba a base de ímpetu. El equipo de Berizzo sufría con las embestidas del Rayo, pero lo pasaba peor cuando le dejaban manejar el balón, básicamente porque no sabía qué hacer con él. Embarba y Kakuta se gustaban cada uno por su banda, luciendo incluso virguerías ante una defensa atolondrada. Un par de veces rondó el balón con peligro por el área sin que llegase el rematador rayista y el Athletic se fue vivo al vestuario.

Rayo

Athletic 33.7% POSESIÓN 66.3% REMATES Al poste A puerta Paradas Fuera Otros 3 INTERVENCIONES DEL PORTERO 2

1 TARJETAS AMARILLAS 1

0 TARJETAS ROJAS 0

9 FALTAS RECIBIDAS 13

14 FALTAS COMETIDAS 9

149 BALONES PERDIDOS 150

62 BALONES RECUPERADOS 71

0 FUERA DE JUEGO 4

0 PENALTIES 0

Iñaki Williams fue el damnificado por la penosa imagen del cuadro de Bilbao. El delantero cedió su sitio a Raúl García y el Athletic mutó de inmediato. Ni dos minutos necesitó el navarro para exigir a Alberto con un cabezazo en un córner. En esas vio el equipo vasco el filón porque basó su ataque en los centros laterales, buscando la cabeza siempre peligrosa de Raúl.

Era otro Athletic, más directo y punzante, y que con Raúl García encontró la mala leche necesaria para crear peligro al Rayo. El gol del empate llegó tras un fallo en el despeje de Advíncula que recogió -cómo no- Raúl García, cuyo remate de cabeza se fue al palo antes de que Muniain, desde el suelo, lo mandase a la red. El tanto fue de todo menos bonito, pero valió igual.

Quedaban más de veinte minutos para que ambos buscasen la victoria y a ello se pusieron. El partido se convirtió en un bonito toma y daca, cada uno con sus armas. El Rayo buscó el vértigo por la banda con Embarba y luego con Álvaro García. También con el lateral Álex Moreno, una centella en el carril zurdo. Un centro suyo con mucha intención no encontró rematador. Poco antes, uno de Embarba fue rematado de tacón por Gálvez encontrando los guantes de Herrerín.

El peligro del Athletic seguía llegando por el aire. A falta de cinco minutos, Alberto falló en un despeje de puños, aunque Aduriz no se esperaba la pifia y no pudo dirigir el balón a la portería. En esos últimos suspiros del partido el Rayo era un flan, pero seguía atacando fiel a su naturaleza. Con todos exhaustos sobre el césped de Vallecas concluyó el duelo. Reparto de puntos y cada uno a casa para pensar en lo mucho que tienen que mejorar.