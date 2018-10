Bartomeu: “El tema del escudo queda cerrado por el momento”

Bartomeu, durante su intervención en la asamblea. En vídeo, sus declaraciones en Catalunya Ràdio. ALEJANDRO GARCÍA (EFE)

La asamblea de compromisarios del Barcelona dejó señalada a la directiva que preside Josep María Bartomeu, que decidió ningunear el ejercicio democrático al no aceptar una derrota pública en su propuesta de la remodelación del escudo azulgrana. Cuando la masa social reflejó su disgusto y reprobación por el cambio del logo, la junta optó por cortar el problema desde la raíz y quitar la votación como punto del día. “Se escuchó y entendió lo que expresaban y entendí que quizá se tenía que votar en referéndum, hacer una reflexión. El mensaje es que fueron escuchados porque este club es democrático”, resolvió este lunes por la mañana Bartomeu a los micros de Catalunya Ràdio; “no tengo problemas en perder votaciones porque seguro que perderé más”. Palabras confusas porque por un lado el socio no fue escuchado sino silenciado –“¡Volem votar, volem votar!”, clamó la asamblea de compromisarios sin éxito- y, por el otro, no perdió la votación porque no dejó hacerla. Aunque sí que queda claro que la postura del socio se impuso. “Seguramente no quitaremos el FCB del escudo y de momento es un tema que queda cerrado porque quedó claro que no gustó a los compromisarios”, se posicionó el presidente azulgrana.

Aparcado el debate, Bartomeu volvió a hacer un alegato en defensa de Sandro Rosell, expresidente azulgrana en prisión acusado de blanqueo de capital y cobro de comisiones irregulares. “La prisión preventiva no tiene sentido ni en los políticos ni en Sandro, no lo entendemos”, señaló a la vez que sugirió una vez más que el trato vejatorio igual era por haber sido el presidente del Barça.

Ya en un tono más distendido, el presidente se refirió a varios temas –como la idea firme de no fichar en invierno, la pena por perder a Messi durante casi un mes, la negativa del socio a validar un endeudamiento mayor al doble del EBDITA…-, hasta que se refirió a Valverde, técnico que siempre ha defendido en público, pero que de puertas para adentro ha criticado en más de una ocasión. “Tiene contrato hasta la temporada 2019-20. Ernesto lo está haciendo bien y la pasada temporada fue de excelente, aunque no de matrícula por lo que pasó en Roma”, señaló. Y tocó el tema de Neymar, jugador que ha pedido en varias ocasiones que le aclaren la hoja de ruta para regresar al Camp Nou, arrepentido por dejar un vestuario donde era realmente querido. “No he hablado con su entorno ni hemos mantenido ninguna reunión”, desmintió Bartomeu acerca de diferentes informaciones que indicaban lo contrario; “no nos gustan los jugadores que se van pagando su cláusula”.