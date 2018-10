Paco Alcácer, fenómeno metafísico en la España de Luis Enrique

Luicen Fabre hizo el diagnóstico menos científico y el más acertado: “Paco Alcácer siente el fútbol”.

El entrenador del Dortmund respondió lo primero que le vino a la cabeza cuando el fin de semana pasado le preguntaron cómo era posible que, tras dos años sin apenas jugar, el delantero español sumara seis goles en 83 minutos repartidos a lo largo de tres partidos esta temporada, un ritmo que, de seguir así, le haría a batir el récord de 40 goles que estableció Torpedo Müller en una Bundesliga.

La estadística iba disparada cuando el jueves en Cardiff este valenciano de 25 años sin apenas señas distintivas saltó al campo embutido en el uniforme de España con el pelo revuelto y la barba de una semana. En el minuto siete ocurrió lo inefable. Aquello que la ciencia no logra determinar. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Gayá se sacó ese centro-chut desde fuera del área y el balón rebotó en Saúl, que apenas consiguió amortiguarlo, en la trayectoria aleatoria apareció Alcácer? El hombre dio un paso dentro del área y como si apenas se esforzara por conectar la pelota, puso el cuerpo en la posición justa y remató a la escuadra. A un toque. Ni los defensas ni el portero de Gales fueron capaces de reaccionar hasta que el 0-1 subió al marcador.

Media hora más tarde metió el 0-3 en medio del alboroto que provocó un centro mal despejado. Otra vez a un toque. Saliendo de la nada. “Sintiendo” el fútbol, que diría Fabre en busca de la clave metafísica.

No es el futbolista más rápido, ni el más alto (1,76m), ni el más hábil. No es el mejor cabeceador, ni tiene cuerpo para ir al choque con los centrales como hacía Diego Costa. Pero Robert Fernández, el director deportivo que junto con Luis Enrique decidió ficharle para el Barça en el verano de 2016, considera que estamos ante un nueve capaz de integrarse en el modelo de la selección. Algo que —debido a la falta de espacios que acarrea intentar llevar la iniciativa en campo contrario— nadie ha logrado con continuidad desde la marcha de David Villa.

“Muy inteligente”

“Paco es muy inteligente en el terreno de juego”, dice Robert Fernández. “Saca provecho de cualquier situación. Sabe ser paciente. Tira muy buenos desmarques de ruptura. Apunta hacia un sitio y luego cambia la trayectoria y equivoca al defensa. Es muy listo cuando acude al primer palo, y si juega en un equipo que ataque por las bandas le pueden sacar mucho provecho. Porque arrastra a los centrales y genera espacios para que entren sus compañeros. Messi lo disfrutó en su día y la selección tiene un estilo similar al del Barça”.

En el amistoso de Gales, Alcácer partió desde la izquierda trazando diagonales hacia el pico del área, donde se fijó Morata. Ahora suma nueve goles en nueve remates entre los tres palos este curso. Un motivo de celebración en la concentración de España, en la que Luis Enrique se confiesa asombrado. “No me lo imaginé”, dice el seleccionador cuando reflexiona sobre la capacidad resolutiva del equipo, que acumula 12 goles en los tres partidos desde el Mundial de Rusia. “Este es un grupo maravilloso. Y no nos olvidemos de que hay cuatro jugadores diferentes respecto a la primera lista [Alcácer, Jonny, Bartra y Koke], con lo cual cada vez va a ser más difícil estar, no ya en el equipo titular sino entre los convocados. Ahora hay un grupo más amplio con más posibilidades”.

Alcácer decidió salir del Barça este verano con la misma inteligencia con la que se mueve en el área. “Teniendo a Luis Suárez, a Messi, a Dembelé y a Coutinho es muy difícil que me dieran minutos...”, observó el martes.

El Barcelona le cedió al Dortmund con una opción de compra de 23 millones. Pero desde el club alemán advierten de que, en caso de que el Barça reciba una oferta superior, para retenerle solo podrán ejercer un derecho de tanteo. La plantilla del Dortmund, que le ha recibido como a un benefactor, le echará de menos. Bürki, el portero, se extrañó de su técnica: “Nunca vi un golpeo como el de Alcácer; por cómo hace girar el balón hacia delante tocándolo con el empeine y provocando que suba y baje muy rápido”.

“En el Barça aprendió mucho porque tuvo buenos maestros”, indica Fernández. “Él es derecho, pero también emplea bien la zurda. Se apoya en un tren inferior muy fuerte. Es muscularmente potente, con buenos aductores. Así logra un tiro seco con poca carrera. Y cuando está en racha tiene la portería en la cabeza. No por nada ostenta el récord de máximo goleador histórico de la escuela del Valencia”.

Puede que el heredero de David Villa todavía no haya aparecido en el horizonte. Pero Alcácer, Aspas, Rodrigo y Morata parecen alternativas espléndidas.