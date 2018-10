El navegante francés Jean-Luc Van Den Heede, líder de la Golden Globe Race

Cien días después haber tomado parte en la salida de la Golden Globe Race, el pasado 1 de julio en Les Sables d'Olonne (Francia), nueve de los dieciocho barcos participantes de la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas, ni asistencia, siguen en competición.

El francés, Jean-Luc Van Den Heede (73 años), a bordo de su Rustler 36 Matmut es líder de la prueba. El navegante llegaba el pasado sábado a las 07.30 hora local del sábado (21.30 UTC del viernes) a Storm Bay, al sudeste de la isla de Tasmania. Todos los patrones están obligados a detenerse en esta bahía cerca de Hobart como mínimo de 90 minutos para entregar material grabado, ser entrevistados por los medios de comunicación y reunirse con familiares y miembros del equipo. Nadie puede subir a bordo de los barcos ni proporcionar asistencia, y el patrón no puede desembarcar.

Durante la recalada, el capitán del Matmutmostró su satisfacción por cómo estaba desarrollándose la regata: “El barco responde, todo funciona bien y solo tengo un pequeño problema con un portillo por donde entra agua”, señalaba. El experimentado patrón, el navegante de mayor edad en la prueba, permaneció fondeado durante 3 horas y media, atendiendo a los medios y aprovechando el buen estado de la mar en la bahía para revisar el mástil y el aparejo. También intentó dormir un poco, pero después de 15 minutos regresó a cubierta, quejándose de que las condiciones eran “¡demasiado calmadas para dormir!”. Luego puso rumbo al océano Pacífico Sur para doblar el cabo de Hornos, pronosticando que completaría la circunnavegación en solitario en Les Sables d'Olonne la primera semana de febrero, en algo más de 200 días.

Van Den Heede fue el primero en doblar el cabo de Buena Esperanza y desde entonces ha ido aumentado su ventaja respecto a sus perseguidores, hasta el punto de tener un margen que supera las 1600 millas respecto al segundo clasificado, el holandés Mark Slats, a bordo del The Ohpen Maverick. Tercero en la clasificación se encuentra el estonio Uku Randmaa, a bordo del One and All. En cuarta posición navega la única mujer inscrita en la prueba, la británica Susie Goodall (29 años), que también es el participante más joven.

El último gran desafío de la vela oceánica en solitario, sin escalas, ni asistencia, es la regata conmemorativa del 50 aniversario de la primera circunnavegación del globo, la Sunday Times Golden Globe Race 1968-69. En aquella primera edición, en 1968, nueve patrones tomaron parte en la salida desde Falmouth, al sur de Inglaterra, pero solo uno de ellos, Robin Knox Johnston, a bordo del Suhaili, logró cruzar la línea de meta después de 312 días. Al igual que los navegantes de entonces, los participantes en esta edición tienen que utilizar el sextante para obtener su posición en el mar. No disponen de piloto automático, ni llevan a bordo ningún instrumento electrónico con el que beneficiarse de la asistencia a la navegación disponible hoy.

Setenta horas de agonía

Clasificación clase Golden Jean- Luc VDH (FRA)Rustler 36 Matmut Mark Slats (NED)Rustler 36 Ohpen Maverick Uku Randmaa (EST) Rustler 36 One and All Susie Goodall (GBR) Rustler 36 DHL Starlight Tapio Lehtinen (FIN) Gaia 36 Asteria Istvan Kopar (USA) Tradewind 35 Puffin Mark Sinclair (AUS) Lello 34 Coconut Igor Zaretskiy (RUS) Endurance 35 Esmerald Clase Chichester Loïc Lepage (FRA) Nicholson 32 Laaland Retirados Ertan Beskardes (GBR) Rustler 36 Lazy Otter Kevin Farebrother (AUS) Tradewind 35 Sagarmatha Nabil Amra (PAL) Biscay 36 Liberty II Antoine Cousot (FRA) Biscay 36 Métier Intérim Philippe Péché (FRA) Rustler 36 PRB Are Wiig (NOR) OE 32 Olleanna Gregor McGuckin (IRE) Biscay 36 Hanley Energy Endurance Abhilash Tomy (IND) Suhaili replica Thuriya Francesco Cappelletti (ITA) Endurance 35 007

Nueve de los dieciocho barcos que soltaron amarras en Les Sables d’Olonne han abandonado la competición. Los dos últimos en dejar la prueba fueron el indio Abhilash Tomy, patrón del Thuriya, y el irlandés Gregor McGuckin, capitán del Hanley Energy, después de que a finales de septiembre una borrasca muy profunda, con vientos de 70 nudos y olas de 14 metros, hiciera estragos en la flota dejando barcos volcados, mástiles rotos y dos rescates en el océano Índico. Solo el líder de la prueba, Jean-Luc Van Den Heede, logró salir indemne de las brutales condiciones meteorológicas que golpeó a la flota.

El patrón del Thuriya fue el peor parado. Su barco perdió el mástil tras sufrir un giro de 360 grados, situación extrema que se saldó con una grave lesión de espalda que impedía subir a cubierta para activar la radiobaliza de emergencia, pero el navegante pudo enviar un mensaje telefónico vía satélite el viernes el 21 de septiembre cuando se encontraba a unas 1.900 millas al oeste de cabo Leeuwin, Australia Occidental. La embarcación más cercana al Thuriya era el Hanley Energy de McGuckin. El irlandés, sin embargo, también sufrió la rotura del mástil durante la tormenta, si bien logró improvisar un aparejo de fortuna que le permitió llegar a la ubicación de Tomy.

Finalmente, pasadas setenta horas, el pesquero francés Osiris confirmaba al centro de coordinación de rescate que había logrado localizar al patrón indio y que este se encontraba consciente. McGuckin, llegó al lugar justo cuando se estaba llevando a cabo el rescate de su compañero y también solicitó ser evacuado al no poder continuar.