Liverpool y Manchester City lo dejan para más adelante

No hubo ni ganadores ni goles (0-0) en el nuevo desafío entre Liverpool y Manchester City, entre Klopp y Guardiola, líderes en la Premier, referencias de dos estilos de entender el juego. Nadie venció y en el fondo así debe ser porque es muy temprano para declarar triunfadores en la batalla de esta temporada. Tiene pinta de que ambos se emplazarán para más adelante, pero al menos la igualada refuerza al City, que había caído en sus tres anteriores litigios contra el Liverpool e incluso pudo llevarse los puntos si Mahrez no falla un penalti a cinco minutos del final.

4-3-3 Jürgen Klopp 13 Alisson 6 Lovren 4 Virgil Van Dijk 26 A. Robertson 12 Joe Gomez 5 Tarjeta amarilla 89' Tarjeta amarilla Wijnaldum 14 Henderson 7 Cambio 28' Sale Naby Keita Milner 9 Cambio 71' Sale Sturridge Roberto Firmino 10 Mane 11 Salah 31 Ederson Moraes 2 Walker 5 John Stones 22 Tarjeta amarilla 63' Tarjeta amarilla Benjamin Mendy 14 Laporte 20 Tarjeta amarilla 20' Tarjeta amarilla Bernardo Silva 26 Mahrez 25 Fernandinho 21 David Silva 7 Cambio 75' Sale Sane Sterling 10 Cambio 65' Sale Gabriel Jesus Tarjeta amarilla 55' Tarjeta amarilla Aguero 4-2-3-1 Josep Guardiola

El partido empezó como un trago del mejor champán rosado. O más bien rojizo. Fue apenas un sorbo, pero intenso. El Liverpool salió con tanta codicia que hasta pareció irreal. Se fue tan alto en la presión, tejió tantas ayudas para recuperar la pelota y minimizó de tal manera a su oponente que pareció convertirlo en un pelele. Pocos equipos en el mundo pueden llevar a la asfixia de esa manera al Manchester City, a un equipo de Guardiola. El Liverpool ejerció como el mejor de los rateros: encimó, robó y salió a la carrera, lo hizo además con amplitud porque fue fuerte en los flancos, generó, en realidad, sangrías en tantos flancos que no parecía sostenible. No lo fue.

Al cuarto de hora el partido hizo clic. Sterling, entre la inquina de sus antiguos seguidores de Anfield, pilotó la primera excursión del City al área del Liverpool y de alguna manera mostró un camino. Sus compañeros empezaron a juntar pases, encontraron a los centrocampistas y, sobre todo, empezaron a vivir con tranquilidad en la salida de la pelota porque los chicos de Klopp bajaron bastantes metros la línea en la que comenzaban las hostilidades. A Anfield no le gustó el toque irrelevante del rival y hasta es posible que lo considere indigno, pero al City le acomodó, le hizo crecer y creer. Se ordenó en torno a la pelota el equipo de Guardiola, que dejó de correr hacia atrás y se organizó para trabajar sobre ella tras perderla.

Al Liverpool se le escapó entonces el hilo del partido. Perdió mediada la primera parte por lesión a Milner, su mariscal en la presión, y todo se rebajó. Fue la mejor noticia para el City, que ya empezaba a ser más y sobre todo a no sufrir atrás, que no es poco ante un equipo que atesora el arsenal del Liverpool. Ocurre que Salah, Firmino y Mané son una sombra de lo que fueron no hace tanto. No han comenzado la temporada tan ajustados, tan exuberantes. Y el equipo lo nota. Con el de este domingo suma cuatro partidos sin ganar, cuatro duros exámenes, eso sí, porque además de recibir al City en Anfield, jugó dos veces frente al Chelsea y rindió una visita al Nápoles.

El Chelsea venció (0-3) en Southampton y el Arsenal sumó su sexto triunfo consecutivo con una goleada en casa del Fulham

Flaquea el Liverpool, del que cabe aguardar renovados bríos mientras se ajusta. El City le maduró y hasta le pudo ganar un partido chato en oportunidades de gol hasta que Mahrez, otro que anda lejos de aquel nivel que mostró en la estratosférica campaña que le dio el título al Leicester, apareció en escena. El extremo argelino, sin demasiada incidencia en el juego colectivo de su equipo, tuvo dos llegadas para desnivelar el partido y marró el penalti que pudo dibujar otro resumen. Porque cualquier crónica de lo que sucede en el fútbol se escribe desde el marcador. Y en la Premier empieza a imponerse el resultadismo.

La igualada entre Manchester City y Liverpool les deja también en paridad al frente de la clasificación, empatados también con el Chelsea. Son los únicos tres equipos que no han perdido en las ocho primeras jornadas del campeonato. El cuadro londinense resolvió con solvencia su visita a Southampton (0-3), con goles de Hazard, Barkley y Morata, que disputó los últimos 22 minutos de partido. A dos puntos del trío de cabeza transitan Tottenham y Arsenal, intratable en casa del Fulham (1-5). Unai Emery dirige a un equipo que encadena seis triunfos consecutivos tras comenzar el torneo con dos derrotas ante Chelsea y Manchester City.