Cazorla alivia el drama para el Villarreal en Moscú

Santi Cazorla, de penalti y en el minuto 95, alivió al Villarreal que en gran parte de un choque extraño controló en el marcador al Spartak. Aventajó en dos ocasiones a los moscovitas, que en un arreón final consiguieron una remontada que parecía definitiva y que dejaba tocado al actualmente indefinible equipo de Calleja. La infracción cometida sobre Funes Mori a la salida del último saque de esquina del encuentro, cuando pasaban los cuatro minutos de descuento decretados, socorrió al Villarreal sobre la campana. Desde los 11 metros, Cazorla rescataba un empate para los castellonenses para calmar el desánimo. Un premio para el asturiano que celebró con rabia su primer tanto de regreso en su casa. Cazorla volvía a disfrutar la sensación del éxtasis del gol. El último que anotó sucedió 25 meses atrás ante el Southampton vestido con la equipación del Arsenal.

Le costó entrar en el partido al Villarreal en la fría noche moscovita. Y encontró el calor antes del cuarto de hora en su primera aproximación al área de Maksimenko, en una acción individual de Toko Ekambi, que maniobró con maestría para buscarse el espacio entre tres defensores del Spartak y situaó el esférico en la escuadra izquierda rusa.

La ventaja amarilla hizo mella en el ánimo del Spartak, poca cosa el grupo dirigido por el italiano Massimo Carrera. El control del balón pasó a los pies de los de Calleja. El técnico madrileño hizo uso de las rotaciones, con la entrada en el once de Samu Chukwueze, extremo nigeriano de 19 años que está causando sensación en el filial. También se encontraba como titular Sansone. Y el delantero ex del Sassuolo cometió la torpeza de levantar el brazo izquierdo para protegerse de un centro inocuo del equipo ruso. El esférico golpeó en la extremidad del italiano en el límite de la esquina izquierda del área de la portería defendida por Andrés Fernández. El colegiado decretó penalti. El murciano no pudo detener la pena máxima lanzada por Zé Luís.

Le tocaba al Villarreal volver a empezar ante un Spartak más convencido de sus posibilidades con el empate, necesitado del protagonismo de Trigueros y Fornals, a la espera de mostrarse Chukwueze, tímido en principio el prometedor extremo zurdo. Con más intención que juicio, el conjunto ruso se asomaba con más frecuencia al área de Andrés Fernández. El primer acto tuvo como epílogo un contragolpe amarillo mal finalizado por Fornals, que no atendió la presencia de Sansone libre de marca.

Se rehízo de su mala decisión Fornals al inicio del segundo acto. Aprovechó un rechace rival, dejó sentado con un recorte a un defensor y disparó seco con la izquierda para embocar un gol. La jugada la inició Chukwueze, que fue perdiendo la vergüenza con el paso de los minutos hasta que fue sustituido por Cazorla para dar control al juego del Villarreal. El Spartak pudo empatar con un disparo de Hanni al palo derecho de Andrés Fernández. Lo consiguió a ocho minutos del final con un cabezazo de Zé Luís. El drama no quedó ahí para el Villarreal. Dos minutos después, Melgarejo remontaba para el Spartak. En el último suspiro, Cazorla, de penalti, concedió un respiro al Villarreal.