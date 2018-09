El Valladolid también asalta La Cerámica

Todo le salió mal al Villarreal, que no derriba el muro psicológico de jugar ante su público. Cuatro partidos disputados, tres perdidos y un empate. La última derrota, este domingo ante el Valladolid, premiado por un gol de Leo Suárez. No aciertan los de Javi Calleja delante de su afición y las decisiones en los despachos también jugaron en su contra. El club castellonense no permitió que uno de los dos jugadores cedidos al Valladolid, Ünal, jugase en La Cerámica. Si concedió licencia para que lo hiciese Suárez. Y el argentino fue el verdugo de los amarillos con su gol al inicio del segundo acto.

Antes y después, con más intención que maneras, el Villarreal pudo adelantarse en el marcador o equilibrar como mínimo el choque. Le faltó puntería, le sobró un poste y la fortuna le dio la espalda. No encontró remedio ni de penalti. En el minuto 78 del partido, un remate de cabeza de Funes Mori hacia la portería de Masip fue interceptado por Kiko Olivas con el brazo izquierdo extendido. El colegiado Iglesias Villanueva no vio penalti en la jugada hasta que el videoarbitraje le avisó que la acción podría resultar punible. La decisión tardó en llegar que cuatro minutos y en la ejecución Gerard Moreno, fiable como pocos desde los 11 metros, falló.

4-4-2 (D.P.) Javier Calleja 1 Asenjo 2 Cambio 45' Sale Miguel Layún Tarjeta amarilla 34' Tarjeta amarilla Mario 6 Víctor Ruiz 3 Álvaro 11 Cambio 76' Sale Alfonso Pedraza Jaume Costa 4 Ramiro Funes Mori 19 Cambio 65' Sale Karl Toko Ekambi Tarjeta amarilla 59' Tarjeta amarilla Cazorla 8 Fornals 14 Trigueros 7 Gerard Moreno 9 Tarjeta amarilla 44' Tarjeta amarilla Bacca 1 Masip 5 Calero 22 Tarjeta amarilla 84' Tarjeta amarilla Nacho 4 Tarjeta amarilla 81' Tarjeta amarilla Kiko 17 Javi Moyano 21 Cambio 93' Sale Borja Fernández Míchel 14 Rubén Alcaraz 18 Antoñito 19 Cambio 84' Sale Ivi Toni Villa 20 Tarjeta amarilla 35' Tarjeta amarilla Cop 32 1 goles 52' Gol Cambio 69' Sale Anuar Leo Suárez 4-4-2 (D.P.) Sergio González

Masip adivinó el disparo centrado del delantero y amarró la segunda victoria del Valladolid en tres días para poner de relieve que no quiere estar de paso en su vuelta a Primera.

Entendió Calleja que necesitaba añadir creatividad al once para afrontar el choque ante el Valladolid. Con Funes Mori de ancla, el técnico madrileño juntó a sus tres violinistas en el centro del campo: Trigueros, Fornals y Cazorla. El trío no encontró la partitura que requería el encuentro. De inició, no se amilanó el conjunto de Pucela ante la aparente dulzura del rival, afrontando el partido con ambición y gusto, a pesar de la ausencia de Óscar Plano y de Enes Ünal.

Organizado el Valladolid, al Villarreal, dueño del esférico, le costaba encontrar continuidad y cadencia, decantando el juego por el costado derecho habitado por el errático Mario, sustituido en el descanso por Layún. El primer disparo entre los tres palos fue para el Villarreal y lo encontró mediado el primer tiempo, obligando Gerard Moreno a intervenir a Masip, espectador hasta ese instante. Replicó al poco el Valladolid con Cop de protagonista y Asenjo también desvió el chut. Más problemas tuvo el portero palentino después, para rechazar un remate cruzado de Leo Suárez que Asenjo dejó franco para Cop, pero esto no pudo empujar el balón a gol.

No renunciaba a nada el Valladolid, cada vez más presente en el área de Asenjo. Sin embargo, los locales pudieron adelantarse en el marcador tras una espectacular volea de Gerard Moreno a centro de Trigueros que fue a parar al poste izquierdo de Masip. El portero formado en La Masia salvó posteriormente un disparo cruzado de Gerard Moreno cuando asomaba el descanso. Y luego, tras el descanso, el Valladolid aprovechó una acción de estrategia para que Suárez batiera a Asenjo con un tiro cruzado. El argentino pidió perdón por respeto al club al que pertenece y la afición de La Cerámica le correspondió con el aplauso.

Tras encajar el gol, el Villarreal acorraló al Valladolid, pero volvió a faltarle acierto. No lo tuvo ni de penalti, cometido por Olivas al interceptar con la mano un cabezazo de Mori. Gerard Moreno, tras cuatro minutos de suspense, falló el penalti para desespero del Villarreal y alivio del Valladolid, que también asaltó La Cerámica.