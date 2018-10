Luis Enrique: “¡Puedo inventar un lateral! ¡Puedo inventarme lo que quiera!”

Obligado por la ola de lesiones Luis Enrique confeccionó una lista reactiva. El seleccionador español diseñó su segunda convocatoria introduciendo a Jonny por Carvajal, Koke por Sergi Roberto, Alcácer por Isco, y Bartra por Iñigo Martínez. Un lateral, un volante, un delantero y un central en reemplazo de los respectivos infortunados. Varios cambios de emergencia para disputar un amistoso el próximo jueves 11 contra Gales y el tercer encuentro de la Liga de Naciones, el lunes 15, contra Inglaterra en Sevilla. Si España gana se clasificaría para la fase final.

Luis Enrique se mostró preocupado tras asistir al Atlético-Brujas de la segunda jornada de la Champions. Allí presenció la sustitución inesperada de Diego Costa tras participar en el 2-0. El delantero pidió la salida alegando problemas físicos y dejó en el aire la duda sobre si habría entrado o no en la nómina. La incógnita era significativa pues, tras entrar en la primera lista de Luis Enrique, hace un mes, Costa se autoexcluyó de la concentración por razones personales abriendo la puerta a la incorporación de Aspas.

“Cuando veo una de estas situaciones lamento muchísimo las bajas de los jugadores”, dijo el seleccionador, “pero valoro la oportunidad que le doy a otros de poder enseñarme cosas en los entrenamientos y en los partidos que haga con nosotros. Se abre la posibilidad de la competencia. Sucedió con Iago Aspas: no estaba en la primera lista, vino, lo hizo bien, fue titular, y puede continuar aquí durante mucho tiempo”.

El técnico llenó con Alcácer el hueco que se abrió en la línea de atacantes tras la baja de Isco, operado de apendicitis, y ante la lesión sobrevenida de Costa. Frente a Costa, que suma un gol en nueve partidos de Liga y Champions, el delantero del Dortmund cuenta cuatro goles en tres partidos de Bundesliga y Champions. “A Paco Alcácer lo conozco muy bien”, dijo Luis Enrique. “Cuando vino al Barça estuvo con nosotros, no dispuso de minutos y, aunque hicimos lo posible por que participara. A cualquier jugador le afecta no poder competir. En su caso, claramente le ha hecho bien ir al Dortmund porque está jugando y está haciendo goles. Hay plaza en esa posición porque tenemos bajas y estoy encantado de que esté con nosotros”.

Titular en los dos primeros encuentros que dirigió Luis Enrique, contra Inglaterra y Croacia, Isco actuó como falso extremo por la izquierda. Su ausencia no solo deja un vacío en el esquema, sino que, por sus condiciones tan particulares, transforma el modo de atacar de todo el equipo. “Esa es una de las cosas que hemos estado pensando estos días”, dijo Luis Enrique, que duda entre poner ahí a otro enganche o a un extremo puro. “La baja de Isco es muy difícil de combatir porque es un jugador desequilibrante y determinante. Pero tenemos jugadores parecidos que podrían hacer su rol. Para poder jugar en esa posición de punta izquierda, metido por dentro, Ceballos, que no es un extremo puro, podría hacerlo; también podríamos poner a Asensio en la izquierda para que juegue a pierna natural, cosa que nos gustaría probar además de la pierna cambiada; incluso Iago Aspas podría ofrecernos otras posibilidades a pierna natural por la izquierda”.

“Ocupo un cargo público”

Ni en la situación de necesidad que generan las lesiones se acordó el seleccionador de llamar a Jordi Alba. La exclusión resonó con estruendo puesto que se produjo al día siguiente de que el zurdo del Barça se exhibiera en Wembley con tres asistencias. Preguntado por un caso con tintes de desencuentro personal, repitió la respuesta cada vez que le preguntaron por Alba. “No voy a hablar de ningún jugador que no esté en la lista”, insistió.

Cubierto con Gayá y Alonso el lateral izquierdo, queda pendiente de resolver la baja de Carvajal, castigado por los problemas musculares. El seleccionador convocó a Azpilicueta y a Jonny, aunque este último —que es diestro— actúa por la izquierda en el Wolverhampton. “Da igual”, zanjó, ante las inquisiciones. “¡Me puedo inventar un lateral! ¡Me puedo inventar lo que quiera! Para eso tengo la potestad de poder llamar a cualquier jugador español. Y estos son mis escogidos”.

Luis Enrique se desenvolvió en su tono habitual, autoritario con un punto cómico, enérgico pero muy paciente. “¡Este es un cargo público!”, señaló, cuando le preguntaron por qué no decía exactamente lo que pensaba de situaciones como la de Alba. “Represento a la federación. Espero no molestar a nadie y si he ofendido a alguien lo siento. Solo busco lo mejor para la selección”

