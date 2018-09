Rendidos a La Bomba: Navarro tendrá una estatua y un documental

Amigos, compañeros, familiares, los máximos directivos del Barcelona, de la Euroliga, de la ACB, de la Federación, de la Asociación de Jugadores… Todos se juntaron en la cancha de un Palau Blaugrana transformado en un auditorio con un escenario en el que se expusieron las Copas de los 35 títulos que Juan Carlos Navarro ha conseguido en su extraordinaria carrera. Fue el homenaje institucional que le brindó el Barcelona al jugador que, con 38 años y 20 después de haber debutado con el primer equipo azulgrana, deja las canchas de baloncesto.

El actor y humorista, Edu Soto, fue el maestro de ceremonias de un acto entrañable. Lejos de la grandilocuencia, se le hizo incluso cómodo a Navarro, alérgico a las solemnidades, y que se sintió como en casa. Nunca mejor dicho porque el agasajo se produjo en la cancha donde tantas veces ha sido aclamado. Stephen Curry explicó a través de un vídeo que trata de imitar el lanzamiento de tres a una pierna de Navarro. “Es un jugador que siempre me gustó ver”, afirma la estrella de los Golden State Warriors.

Soto invitó a subir al estrado a Ronaldinho y montó una pequeña performance. Navarro simuló un tiro por encima de la exfigura del fútbol mundial. Y acto seguido explicó una vez más porque le llaman la Bomba. “Me tenía que buscar la vida, era un chico más bien bajo, con brazos pequeños y nadie se esperaba que tirase de esa manera. Ese es el tema. Tenía un poco de cara”. Pero el origen del mote fue incluso anterior. “Ya antes me llamaban la Bomba, porque podía estallar tanto para bien como para mal. Era un jugador con desparpajo, que podía hacer cualquier tiro. Y a veces el entrenador se cabreaba”.

Por el escenario desfilaron amigos como Álex Formento, Alfons Alzamora y Marc Simon y otro trío de excompañeros: Grimau, Trías y Sada. Habló desde la platea el excapitán del Barça, Carles Puyol, que explicó cómo vivió el difícil viaje hasta París para ver la final de la Euroliga que ganó el equipo de Xavi Pascual, y concluyó: “Navarro se merece este homenaje y mucho más”. En el vídeo aparecieron muchos de los que no pudieron acudir al acto, como los jugadores que preparan el inminente inicio de la NBA.

“Es natural, próximo y explosivo”, lo definió Marc Gasol. Pau Gasol, que compartió con Navarro sus inicios en la cantera azulgrana y el paso al primer equipo, relató junto a Vanesa, la esposa de Juan Carlos, el inicio de una relación atípica: “Yo no tenía muchas amistades fuera del basket. Juan Carlos era una de ella. Pero empezó a salir con Vanesa”. Y la actual esposa de la Bomba, interviene en otra toma del vídeo. “Yo iba a trabajar y venía a buscarme con coche, y de copiloto, Pau. Íbamos al cine y Pablito en un lado y yo al otro”. Y Pau: “Era bastante cómico. Vane cogiéndole palomitas por un lado y yo por el otro”. Y Navarro, ya en directo: “Luego fui a la NBA y (Pau) me dejó tirado. Un día lo llaman al despacho y me dice que se va de Memphis porque lo fichan los Lakers. Y yo le dije: ‘¿Pero cómo? ¡Si vine aquí porque estabas tú!’ Para mí, luego, fueron tres meses durillos”. Regresó tras aquella temporada 2007-2008 con los Memphis Grizzlies y triunfó de nuevo con el Barça y con la selección.

Josep Maria Bartomeu tomó la palabra. “Agradecemos todos los años que has triunfado en el Barça. Para todos es un orgullo y hemos sido unos privilegiados al poder gozar con tu ambición y talento. Tu descaro en la pista ha propiciado que seas tan grande, una leyenda. Eres un espejo para los jóvenes que quieren triunfar. Aquí no se acaban las celebraciones. Como todos los grandes jugadores, tendrás una estatua, y será ante la puerta del Palau. Y, tras el partido ante el Madrid, BarçaTV estrenará un documental sobre ti”, anunció el presidente del club.