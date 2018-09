Nadal no jugará la gira de Asia

Rafael Nadal no está listo para volver a jugar. Así lo anunció este miércoles a través de un comunicado en el que el número uno confirmó que no participará en la gira asiática, que en su caso incluía dos paradas: Pekín, a partir del 1 de octubre, y Shanghái, desde el día 7. El mallorquín se retiró el pasado 7 de septiembre de las semifinales del US Open, mientras competía contra el argentino Juan Martín del Potro, aunque sus molestias venían de más atrás. En la tercera ronda del major estadounidense ya lució un vendaje a la altura del tendón rotuliano de la rodilla derecha y el percance físico persistió durante el resto del torneo, forzándole a parar en la penúltima estación.

Al día siguiente, en Nueva York, el balear se hizo una primera revisión y entonces, por recomendación médica, frenó en seco, por lo que no pudo formar parte del equipo español que disputó las semifinales de la Copa Davis en Lille. El pasado lunes, Nadal viajó a Barcelona y volvió a examinarse la rodilla bajo la atención del doctor Ángel Ruiz Cotorro, y la conclusión tras el último examen fue clara: debe parar. Aunque no ha trascendido ningún parte médico ni precisión alguna sobre esta última lesión, se trata de una dolencia habitual para Nadal, aquejado en esa zona de una tendinitis que el curso pasado ya le obligó a parar durante la recta final de la temporada.

“Como sabéis tuve que retirarme del partido de semifinales en el US Open y este pasado lunes estuve en Barcelona mirando con los médicos la situación de mi rodilla”, introduce el tenista en su comunicado. “Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo, hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho”, amplía. “Lamento no poder estar con todos los fans en China, que son tantos y con los organizadores de los torneos de Beijing y Shanghái, que siempre han tenido todas las atenciones conmigo y mi equipo”, remata la nota.

Descartada la gira en Asia, al de Manacor le restan entonces dos torneos antes de que finalice la temporada: el Masters 1000 de París-Bercy (a partir del 29 de octubre) y la Copa de Maestros de Londres (desde el 11 de noviembre, en el O2 de Greenwich). En consecuencia, Nadal completará un reposo mínimo de un mes y tres semanas, siempre y cuando pueda participar en los dos últimos eventos marcados en su calendario. Este descanso obligatorio tendrá un peaje, dado que defendía los 1.100 puntos logrados el curso pasado con el título de Pekín y la final de Shanghái. De esta forma, Novak Djokovic irrumpe como una amenaza para el trono del ranking mundial, dado que el serbio –ahora a 2.315 puntos del español, de 32 años– sumará haga lo que haga ya que en 2017 estuvo ausente en el tramo final del año.

La de la rodilla se trata de la segunda lesión de Nadal durante este ejercicio. En enero, el número uno ya tuvo que retirarse en los cuartos de final del Open de Australia como consecuencia de una microrrotura en el psoas ilíaco del costado izquierdo al hacer un esprint durante el pulso contra el croata Marin Cilic.