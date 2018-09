Los 10 mandamientos del buen fútbol, según los niños

1. Confía en tu equipo 2. Olvida rápido la derrota

Las reglas las ponen los estudiantes. No hay que ir al cielo para encontrar un fútbol inmaculado. Está en las escuelas. Y hay 10 mandamientos en cada patio para respaldarlo. Los dos primeros: "Confía en tu equipo" y "Olvida rápido la derrota". Así comienza el decálogo contra la violencia propuesto por un grupo de alumnos y alumnas de 6º de primaria del colegio público Ciudad Artista Faller de Valencia y premiado por el programa educativo Futura Afición de la FUNDACIÓN LaLiga. Para ellos, el fútbol es una herramienta fundamental a la hora de inculcar valores, crear futuros ciudadanos y formar personas, además de deportistas.

Seis millones y medio de jóvenes han vuelto a la escuela (de Infantil a ESO) en España hace unos días. Es septiembre y el balón rueda otra vez en los recreos. Y también Futura Afición, uno de los principales programas con escolares, desarrollado por LaLiga, a través de su FUNDACIÓN, durante las últimas tres temporadas. Según su directora, Olga de la Fuente, “el proyecto promueve entre alumnos y alumnas de Primaria aquellos valores positivos del deporte en general, y del fútbol en particular, como el juego limpio, la deportividad, el trabajo en equipo y el respeto”. Asimismo, se transmite mediante talleres y juegos el mensaje de no violencia en el fútbol.

Niños de uno de los centros visitados por Futura Afición escriben un decálogo contra la violencia en el fútbol. LaLiga

En estos tres años han pasado por los talleres más de 13.000 estudiantes de 40 colegios de toda España. Hasta allí se han desplazado decenas de monitores y futbolistas profesionales. LaLiga asume la responsabilidad que supone ser el escaparate de uno de los deportes más populares del mundo. Los jugadores y jugadoras, también. Iván Ramis (Eibar), Cristina Cornejo (Eibar) Joaquín (Betis), Nolito (Sevilla), Aritz Elustondo (Real Sociedad) y María Celigüeta (Osasuna), entre otros, han formado parte del proyecto. “No ha habido ningún futbolista que no se haya sumado a la jugada y que no haya transmitido mensajes empáticos con los niños. Lo que les digan sus ídolos es fundamental. Hemos tenido muchísima implicación por parte de los clubes en ese sentido”, resalta De la Fuente.

Xavier Chavarriga es el coordinador de monitores del programa. “El fútbol es diversión. Los niños quieren ser futbolistas profesionales. Y muy pocos van a conseguirlo. Pero todos van a ser espectadores”. Ellos formarán parte de la afición del futuro.

Las visitas a los centros se dividen en dos etapas. La primera, con sesiones donde el monitor, ubicado en el centro del grupo de alumnos y alumnas, elabora una reflexión y un debate sobre un tema preestablecido (la última temporada se había elegido la noticia de un aficionado de un equipo ganador consolando al perdedor). La segunda parte de la actividad es más lúdica. Los estudiantes sostienen un paracaídas grande; algunos deben intentar llevar un balón hacia un agujero y otros, evitar que llegue.

3. Comparte el fútbol con tu amistad 4. Esfuérzate para superar los obstáculos

“El objetivo es desarrollar el trabajo cooperativo”, detalla Chavarriga. Los monitores pasan el día entero en los centros y después de los talleres organizan un partido de fútbol. “Una vez terminada la sesión dejamos una guía de actividades a realizar durante todo el curso, para que todo esto no quede en una sola acción”, señala el coordinador de los educadores de la FUNDACIÓN.

Un grupo de niñas debate durante uno de los talleres de Futura Afición en Pamplona. LaLiga

Los decálogos contra la violencia propuestos por los propios escolares tras las charlas formaron parte de esta iniciativa. En abril de este año, a través de Futura Afición, LaLiga organizó un concurso en el que las escuelas debían presentar sus ideas. Alumnos y alumnas de los colegios participantes crearon una guía con buenas prácticas para promover los valores del programa. “Lo más importante es que hace reflexionar a los niños. Es una manera de que ellos se den cuenta de que damos por normales cosas que en realidad no están bien. ‘Gritar a un jugador no es correcto, deberíamos eliminarlo’, dicen. Y lo hacen”, explica Óscar Iribarren, profesor del colegio Jesús-Maria Claudina Thévenet, de Barcelona, que ha participado en las dos últimas ediciones. “Cada uno va aportando, se va debatiendo y elegimos 10 puntos a los que no podemos renunciar”, comenta sobre la confección del decálogo de su escuela. Por ejemplo, el 3º del colegio público Ciudad Arista Faller: "Comparte el fútbol con tu amistad", y 4º, "Esfuérzate para superar los obstáculos".

En los talleres, además de temas de violencia en el fútbol, surgen otras cuestiones. “Los niños juegan mejor que las niñas”, dijo durante una de las sesiones un alumno de un colegio en San Sebastián. Y encendió el debate. “Durante la jornada la conversación sobre la igualdad fue protagonista en las actividades”, recuerda Chavarriga. “Los niños dicen lo que se les pasa por la cabeza. Ese chico terminó pidiendo perdón. Fue muy enriquecedor para el aula. Justo ese día estaba previsto que participaran varias futbolistas profesionales en la jornada de la tarde. Muchas preguntas fueron dirigidas a ellas tras el debate de la mañana”, cuenta el encargado de coordinar a todos los monitores del proyecto.

5. Sé educado 6. Alegría y deportividad

A veces, los maestros aprenden de sus alumnos. “Te sorprende su madurez. Tú eres el que los trata como niños, pero cuando hablas con ellos como personas que saben opinar te das cuenta de que ya tienen ese criterio y esa manera de pensar. Otra cosa es que en el partido del patio se dejen llevar por las emociones. Pero el valor bueno ya lo tienen en la cabeza”, amplía el docente Iribarren. “Cuando los haces reflexionar ya saben lo que es correcto”, concluye.

Las celebraciones de los goles copiando a las estrellas se multiplican por los rincones de las escuelas. Allí se ven las mismas cosas que en la tele. El fútbol es un gran modelo para los jóvenes. “Son imitadores. En los años en los que hemos visto actos provocadores por parte de jugadores de cualquier equipo, aumentaron esos comportamientos en los niños. Las grandes estrellas se tendrían que dar cuenta de que tienen que transmitir valores positivos”, reflexiona Óscar Iribarren, desde su experiencia como profesor de Educación Física. Los niños ya lo tienen claro. El 5º mandamiento: "Sé educado". El 6º: "Alegría y deportividad".

“La FUNDACIÓN pretende que los niños y niñas animen a su equipo sin perjudicar al contrario.”, apunta De la Fuente, que destaca el papel de los profesores y de los padres. “Educar a los más pequeños es fácil, educar a los padres es más complejo. Se trata de una concienciación social. Hay que transmitir claramente a los niños y niñas que hay que jugar el fútbol para disfrutar y animar; con pasión, emoción y competitividad, pero siempre con respeto y educación”, agrega.

7. No reacciones con conductas violentas 8. Apoya a tus compañeros

El pasado año se conocieron varios episodios sobre peleas de padres en la grada en partidos de categorías inferiores. “Nos abochorna a todos los que formamos parte de la familia del fútbol”, apunta Olga de la Fuente. “El rol de las familias es primordial. Los padres son determinantes y deben recibir el mensaje. Si no están concienciados no serviría de nada”.

LaLiga4Sports, el programa a través del cual LaLiga ayuda al desarrollo de otros deportes, ha creado una escuela de padres para colaborar en este sentido. Pipe Gómez, responsable de este proyecto, que nació en enero de 2017, dice: “Procuramos gestionar las pasiones y hacer ver a los padres lo importantes que son sus comportamientos en los días de partido”. La iniciativa está dirigida a los padres de jugadores y jugadoras de la cantera de equipos de LaLiga Santander y la Liga 1|2|3. Según la Revista de Psicología del Deporte, el 19% de las incidencias en campos son agresiones verbales de padres al árbitro. Es la conducta violenta más recurrente. Los niños son conscientes de ello. 7º mandamiento: "No reacciones con conductas violentas". Y 8º: "Apoya a tus compañeros".

Gestión Deportiva (GesDep 2.0) es una empresa que provee plataformas tecnológicas para facilitar tareas de gestión de los clubes. Trabaja con 14 entidades de LaLiga Santander y La Liga 1|2|3. A partir de este verano, han incluido herramientas para combatir la violencia en el fútbol base. El sistema contempla la posibilidad de controlar los estudios de los niños y niñas, el reparto de minutos equitativo de juego entre los participantes, el inicio de expedientes a los padres y decálogos de buen comportamiento, entre otras cosas. “LaLiga es el altavoz perfecto para que los clubes erradiquen la violencia de los campos de fútbol”, señala Jorge Sánchez, director de negocio y socio de GesDep 2.0.

Directivos, futbolistas, monitores y alumnos en una jornada de Futura Afición llevada a cabo por LaLiga y Osasuna. LaLiga

“Los clubes muchas veces se suman con sus propias campañas educativas y de fomento de valores. Nos permiten crear sinergias y colaboran con nosotros”, agrega la directora de la FUNDACIÓN, De la Fuente. El Club Atlético Osasuna, por ejemplo, ya contaba con actividades educativas, como Aula Rojilla, que va por su octava edición. A través de su fundación, el equipo de Pamplona ha llegado a más de 20.000 alumnos en Navarra. "Muchos escriben cartas a sus ídolos para darles consejos acerca de lo que han aprendido", cuenta Sandra Muñoz, coordinadora de actividades sociales de la Fundación Osasuna. "Queremos enseñar a los más pequeños que para ser futbolista, además de jugar hay que tener unos valores personales", recalca.

Los balones botan en cada recreo español, pero el fútbol no es su único dueño. La tecnología también está presente en las casas de muchos niños y niñas, que están aprendiendo a usar un ordenador y dando sus primeros pasos en los canales más tecnológicos. Este año, Futura Afición, la iniciativa de LaLiga, intentará transmitir los mismos valores que en ediciones anteriores, pero a través de actividades con realidad aumentada y experiencias inmersivas y sensoriales. “Queremos potenciar en consonancia el nuevo universo digital. Queremos que el deporte y la tecnología sean un motivo de atracción para los niños y niñas”, explica De la Fuente.

Futura Afición es bien recibido por los profesores. Valoran la actividad y piden repetirla al año siguiente. “Muchos prohibían el fútbol en los recreos”, lamenta Xavier Chavarriga, coordinador del proyecto. “Pero nos enorgullece formar parte de este cambio y ser una herramienta también para las familias”.

Llega septiembre y el balón vuelve a rodar en los patios. Con más educación. Y en el colegio público Ciudad Artista Faller se han encargado de ello. Como prueba final, los dos últimos mandamientos de su decálogo. 9º: “Persevera y sé leal a tu equipo” y 10º: “Anima con ilusión y orgullo”.