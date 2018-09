El dobles sentencia a España en Lille

El crédito de España en esta Copa Davis, la última que se disputa bajo el actual formato antes del revolucionario proyecto que se activará en 2019, se agotó este sábado en Lille, donde Francia fue ostensiblemente superior al equipo español. Arrinconado este después de ceder los dos individuales del primer día, solo quedaba la heroica, ganar, ganar y ganar para darle la vuelta a la historia, pero toda opción se esfumó con la derrota en el compromiso de dobles. Feliciano López y Marcel Granollers perdieron contra Nicolas Mahut y Julien Benneteau (6-0, 6-4 y 7-6, en 2h 03m) y por lo tanto será Francia la finalista, aún por decidir si frente a Croacia o bien Estados Unidos.

El infortunio del viernes situó a España en una posición angustiosa, ante la obligación de ganar los tres puntos restantes y sin margen de error. Crudísima realidad acentuada por el hecho de tener que remontar ante la última campeona, la poderosa Francia de Yannick Noah, en territorio hostil y cuando nunca antes, desde la creación del Grupo Mundial (1981), había conseguido mérito similar. Por si fuera poco, este sábado planteaba un desafío de gran envergadura, vencer a una pareja con muchas horas de vuelo a las espaldas y en una modalidad en la que España alterna y experimenta porque por una razón u otra no termina de dar con un dúo de largo recorrido.

Granollers y López, hasta hoy, no habían competido juntos ni una sola vez en la Copa Davis, aunque sí en el circuito de la ATP: seis victorias y 10 derrotas entre 2007 y 2016. El segundo había formado en las dos series previas con Pablo Carreño y Marc López, y Bruguera apostó esta vez por la carta de Granollers. Evidentemente, no salió nada bien.

Al otro lado, Benneteau (36 años) y Mahut ejercían con los 34 trofeos que han ganado, tres de ellos de la mano, y dos experiencias previas en la competición con resultado óptimo. En consecuencia, el partido se puso cuesta arriba desde el inicio, con el arrollador despliegue de los locales. Enchufadísimos, los franceses rompieron el servicio a la primera y abrieron una brecha más que considerable, cediendo solo cuatro puntos en toda la primera manga (en 18 minutos) y retorciendo la moral visitante.

El último servicio de Benneteau

ampliar foto Benneteau festeja el triunfo en el dobles en el cierre de la eliminatoria. DENIS CHARLET AFP

“En el primer set me he sentido bastante impotente”, admitió Feliciano. “Seguramente habremos hecho algunas cosas mal, pero ha sido un espectáculo el nivel al que han jugado ellos desde la primera bola del partido. Nos hemos sentido impotentes o ridículos, llamémoslo como queramos, porque no veíamos donde tirar la bola incluso cuando sacábamos nosotros. Ese principio nos ha dejado un poco noqueados porque no nos esperábamos algo tan exagerado; sí éramos conscientes de contra quién estábamos jugando, pero ese nivelazo de entrada nos ha dejado un poco noqueados...”, añadió el toledano.

Frente a la sincronización francesa, a López y Granollers les costó enhebrar. Al otro lado Benneteau se gustaba –se atrevió con una volea en suspensión, entre las piernas– y Mahut disfrutaba en la red, pero al menos el partido cambió de dinámica y la diferencia no era tan radical. Un quiebre en el cuarto juego decantó el segundo set y en el último, cuando Francia levantó ligeramente el pie del acelerador, se asistió a un choque más equilibrado, aunque con la sensación permanente de que un tirón podía ser suficiente para cerrar el episodio y la serie.

No obstante, España logró su primer y único break, y sin tiempo para saborearlo encontró respuesta porque Granollers entregó otra vez el saque. Salió entonces la mala leche: a Feliciano porque no le gustaba que Mahut tirase una y otra vez al cuerpo (se llevó un buen pelotazo en el ojo izquierdo), y al catalán porque el agua llegaba ya al cuello y la única opción pasaba por revolverse.

Voleó con rabia un envío templado en el tie-break, en un intento por alargar la vida, pero después se autocastigó por una doble falta que propició el primer match point. No a la primera, pero sí a la tercera, Bennetau sentenció fabulosamente, con un resto cruzado de revés que selló la muerte súbita (9-7), y condujo a su país a otra final de la Davis, la novena desde que la competición se disputa en el marco del Grupo Mundial. Él, en su último servicio porque antes de la serie ya había anticipado su retirada, puso la rúbrica. Apuntilló a España, acordándose esta siempre de Rafael Nadal.