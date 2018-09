Cury, asalariado del Barça, cobró seis millones por el traspaso de Neymar al PSG

André Cury, que desde marzo de 2012 trabaja para el FC Barcelona, cobró unos 6 millones de euros de comisión por el traspaso el año pasado de Neymar al Paris Saint Germain, informó el programa Que t’hi jugues de Ser Catalunya. El intermediario brasileño, persona de la máxima confianza de la familia del hoy capitán de Brasil, tenía un acuerdo firmado desde 2013 con el expresidente azulgrana Sandro Rosell por el que percibiría un 3% del dinero ingresado por el Barça en caso de que Neymar abandonara el Camp Nou. El PSG pagó los 222 millones de la cláusula de rescisión estipulados en el contrato del Barça y por tanto Cury recibió 6 millones de euros.

La misma información señala también que el Barcelona no admite el pago sino que está en discusión con el propio Cury, contratado por el club precisamente para reforzar el vínculo con Neymar. Cury viajó incluso en compañía del padre del jugador el verano de 2107 a Estados Unidos para intentar convencerle de que permaneciera en el Barça y no aceptara la oferta del PSG. Ser Catalunya sostiene que el pago se ha realizado de forma fraccionada en otras operaciones, puesto que Cury ejerce de intermediario al tiempo que es asalariado del Barça.

La intención de la directiva que preside Josep Maria Bartomeu era no pagar la comisión estipulada por tratarse de un traspaso no querido por el club sino forzado por Neymar. Cury, sin embargo, habría asegurado que estaba dispuesto a llegar a los tribunales en caso de no percibir el 3% estipulado en el acuerdo con Rosell.