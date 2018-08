La efectividad de Gareth Bale

Las ovaciones de la noche se las llevaron ayer Gareth Bale y Luka Modric. El croata cuando entró por Dani Ceballos en el minuto 70. El galés cuando dejó el campo en el minuto 75 para dejar su sitio a Lucas Vázquez. Marcó Bale en el debut liguero del Madrid de Lopetegui y en el comienzo de la era pos-Cristiano. Al galés se le ve ilusionado con su nueva condición de líder y ligero en la zancada. Le apoyan, además, los números. Ha arrancado la temporada igual de bien como la terminó. De sus últimos once remates a puerta (en todas las competiciones) ocho han acabado en gol.

A Lopetegui le gusta hablar del colectivo y de que el talento individual se ponga al servicio del equipo. Lo repitió anoche, lo repite cada vez que le preguntan por un jugador en concreto. “Dentro de una estructura de intensidad y ganas que es el equipo, Gareth nos da soluciones diferentes e interesantes que tratamos de aprovechar. Esto no ha hecho más que empezar; así que, a seguir trabajando”, comentó el técnico que dice que el equipo tiene un gran margen de mejora. De momento, ha empezado el campeonato con una victoria y sin encajar goles. No tiene el vértigo y el juego vertical del Madrid de Zidane, pero sí se ve una presión mucho más continua, rapidez a la hora de recuperar el balón y solidaridad a la hora de defender y atacar. “Todo eso a veces lo veis mejor desde arriba [desde la tribuna de prensa] que desde abajo. Es algo que queremos sí y que queremos potenciar porque eso hace que un equipo sea mejor”, analizó el técnico.

Lopetegui: “Nos falta todo”

“Hemos hecho bastantes cosas bien, el margen de mejora grande y más en este periodo de temporada, pero he visto a un Madrid con intensidad, interés, y sentimiento de equipo. Mantener la portería a cero es básico para poder competir en cualquier competición y más en LaLiga. Es una a competición que nos hace mucha ilusión y que marca el día a día de un equipo. Es el primer paso de una temporada larguísima, nos falta todo...”, aseguró Lopetegui que con la victoria ante el Getafe deja atrás el primer revés de la temporada, la Supercopa perdida contra el Atlético.

“Queremos ganar LaLiga y para eso tenemos que trabajar. Con el potencial ofensivo que tenemos es complicado que no hagamos gol así que si no concedemos ocasiones tenemos mucho ganado". Era importante arranca así, no queremos que nos pase lo del año pasado”, comentó Carvajal al que le preguntaron por el fichaje de un nueve. “Tenemos a tres delanteros, no podemos tener 18”, respondió. “Yo como no tengo ni voz ni voto no puedo responder”, bromeó Asensio cuando le preguntaron por si el equipo necesita refuerzos.

Bordalás, el técnico del Getafe, dijo que a su equipo no le había salido nada. “Nada de lo que trabajamos esta semana. Sin quitar méritos al Madrid le hemos dado muchas facilidades, les regalamos el segundo gol y anímicamente allí se acabó nuestro partido. No teníamos continuidad en el pase. Les hemos dejado jugar con mucha facilidad, en muchas acciones hemos llegado tarde eso también ha provocado que nos sacaran tantas tarjetas”, explicó.