Valverde: “Lo difícil es volver a ganar”

No es Ernesto Valverde un hombre especialmente efusivo. En la victoria y en la derrota, el técnico azulgrana desprende una calma innegociable, siempre plácido, consciente de lo que hoy va bien, mañana puede ir mal. O al revés, como en este inicio de Liga, totalmente distinto al del año pasado, cuando en tan solo dos semanas perdió a Neymar y el Madrid le dio un revolcón en la Supercopa. “Todo es distinto, sí”, sostuvo Valverde en la rueda de prensa previa al estreno de su equipo, frente al Alavés (sábado, 22.15, Movistar Partidazo). “El año pasado pasamos por situaciones difíciles en agosto a nivel deportivo. La salida de Neymar lo trastocó y afrontábamos una temporada que en principios era muy complicada”. Un año después, con la Supercopa en el bolsillo, Valverde mantiene el tono prudente y el rostro cauteloso. “Lo difícil no solo es ganar, sino volver a ganar”, avisa.

El equipo azulgrana empieza sábado la Liga tras una pretemporada descompensada. El Mundial retrasó la vuelta de los internacionales y Valverde admite el poco ritmo de la plantilla. “Empezaremos la Liga con pocos minutos en las piernas”, reconoce. El entrenador cuenta con Piqué para el debut liguero a pesar de su viaje a Orlando para la reunión de la federación internacional de tenis que aprobó su proyecto para una nueva Copa Davis, y dejó entrever que Arturo Vidal aún necesita rodaje. “Lleva cuatro meses de inactividad y tiene que adaptarse a otra forma de jugar. Tiene que ponerse bien, y luego decidirá el entrenador, porque hay competencia”.

Uno de los rivales posicionales del chileno es Rafinha, que ha ganado enteros para quedarse en la plantilla a pesar de los constantes rumores de una posible salida. “El año pasado no entrenó prácticamente con nosotros y buscamos una solución en enero. El equipo estaba rodado. Este año llega como un jugador más y, en principio, seguirá con nosotros”, razonó el técnico. Pero hasta que no se cierren todos los mercados, no habrá una plantilla definitiva. “Aquí seguiremos hablando hasta el 31 de agosto”, añadió el técnico, que reivindicó el nivel del grupo: “Tengo unos jugadores extraordinarios, esto está claro”.

Uno de los que apuntan a extraordinario es Riqui Puig. El joven se ha convertido en esta pretemporada en el icono de La Masia y del juego asociativo propio del Barcelona. Pero su presente está en el Mini, con visitas habituales a los mayores. “Es jugador del filial y contaremos con él para que nos ayude. Se ha manejado bien en esta pretemporada, y genera buenas perspectivas. Podemos contar con él este año, creo, dependiendo de su rendimiento en su equipo. Si sigue en la misma línea va a jugar en el Barcelona, no tengo ninguna duda”.

Preguntado por los objetivos de la temporada, Valverde no dudó: “Todo es prioritario”. ¿Y la Champions? “Para optar a ella tenemos que ganar la Liga. El Barça, cuando gana el campeonato, tiene opciones en Europa. La Liga te hace el mejor durante un año, y así es más sencillo cumplir los objetivos”.

El primer rival liguero será el Alavés, que el año pasado ya complicó las cosas a los azulgrana. “Desde que llegó Abelardo, le ha ido bien. Son compactos, mantienen las líneas juntas y salen muy rápido a la contra. El año pasado lo pasamos fatal”.