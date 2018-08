Silva anuncia su retirada de la selección española

Después de 12 años, dos Eurocopas, un Mundial y 125 internacionalidad, David Silva ha anunciado este lunes su retirada de la selección española. A los 32 años, el canario, uno de los integrantes de la mejor generación de la historia del fútbol español, dice adiós a la Roja para centrarse en el Manchester City. "Me voy feliz por todo lo conseguido. He vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos", reconoció el jugador en una carta publicada en las redes sociales.

El adiós de Silva llega solo dos días después de que Gerard Piqué confirmase en la rueda de prensa previa a la Supercopa de España su renuncia a la Roja. La marcha de ambos, sumada a la ya conocida de Andrés Iniesta, deja a Sergio Ramos como el único jugador de la plantilla que conquistó al Eurocopa de 2012.