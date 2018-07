Francesco Molinari gana el Open Británico y Tiger Woods es sexto

Hay ocasiones en las que la historia la engrandece el perdedor. El Open Británico de 2009 en Turnberry no será nunca recordado por que lo ganara Stewart Cink, sino por que lo perdiera Tom Watson con 59 años, dejando escapar la posibilidad de destrozar el récord de ganador más veterano de un grande. El Open Británico de 2018 en Carnoustie no será recordado tanto por la primera victoria de un italiano en este torneo, la de Francesco Molinari, y su primer grande, como por el regreso de Tiger Woods a la élite después de 10 años envuelto en lesiones y en una espiral de autodestrucción.

Molinari fue un pedazo de hielo, capaz de no cometer ningún bogey en las dos últimas jornadas para conseguir su primer triunfo en el Grand Slam a los 35 años. Con un español en la bolsa de palos: Pello Iguarán, que fue caddie de Olazabal, entre otros. Molinari resistió de todo. El envite de Tiger, con quien compartía ronda, y la presión de todo el numeroso pelotón que optaba a la Jarra de Plata, con Jordan Spieth y McIlroy a la cabeza de los jefes. El italiano se impuso con ocho golpes por debajo del par, dos de ventaja sobre Justin Rose, Rory McIlroy, Schauffele y Kisner. Tiger, a tres golpes del líder.

El viento fue enemigo cruel y solo 14 jugadores bajaron del par en el campo. Una locura de último día, con todo abierto y 172.000 espectadores sobre la hierba, récord de una edición del Open en Carnoustie. Y con Tiger vestido de rojo, su color de ir a cazar. Ante todos se levantó Molinari, sin fallo, muy sólido, confiado más que nunca en sí mismo. Era el campeón del Open en el que Woods volvió a ser el Tigre.

"Le dije a mis hijos que lo intenté", dijo luego emocionado Woods, de 42 años. "Espero que estéis orgulloso de vuestro papá por haberlo intentado como lo hice', les dije. Y me abrazaron. Ellos saben lo especial que este campeonato para mí porque he ganado muchos torneos en mi carrera, pero ellos no se acuerdan de ninguno de ellos".

Clasificación completa del Open Británico.