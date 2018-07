Kerber - Serena Williams en directo, la final femenina de Wimbledon 2018

Sigue en directo la final femenina de Wimbledon 2018 entre Angelique Kerber y Serena Williams que se disputa este sábado en la pista central. La estadounidense, de 36 años, busca agrandar su leyenda igualando los 24 grandes que cerró la australiana Margaret Court en 1975 y por lo tanto convertirse en la mejor tenista, da igual el género, de todos los tiempos. "Para ser sincera, durante el torneo no he pensado en el récord de Margaret Court; de hecho, he llegado a olvidarme de ello", aseguró en la previa. Por su parte, Kerber, de 30 años, busca su tercer Grand Slam después de su victoria en el Open de Australia y el US Open en 2016.