Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

EL PAÍS

"Creemos en nuestras fuerzas y no le tememos a nadie", dice el técnico croata Dalic. El seleccionador croata, Zlatko Dalic, afirmó este domingo que cree "en las fuerzas" de su equipo y "no le teme a nadie" en el Mundial-2018, antes de la semifinal frente a Inglaterra, el miércoles en Moscú. "Estamos concentrados en Inglaterra, un equipo joven de muy buena calidad, que se quitó del camino fácilmente a Suecia (2-0 en cuartos). Será un adversario difícil, que respetamos. Pero nosotros creemos en nuestras fuerzas y no le tememos a nadie", comentó Dalic. En la conferencia de prensa flotó un poco de tensión cuando los periodistas ingleses le preguntaron en inglés y el entrenador respondió directamente en croata, dejando a un especialista hacer la traducción. (Afp)