El Espanyol no puede fallar el tiro

Fueron tres días intensos, con reuniones en la empresa de Chen Yansheng en Guangzhou, también en su lujosa casa de Shantou. Allí, la comitiva del Espanyol –compuesta por el técnico Rubi, el director general corporativo Roger Guasch, el director general deportivo Óscar Perarnau y con el consejero Mao Ye- abrió junto al presidente tres carpetas para redefinir las líneas maestras del club, para que no haya equívocos como ocurrió con Quique Sánchez Flores, que en una reciente entrevista a Jot Down tilda al proyecto de fantasma, confiesa haber sentido frustración y censura el rendimiento de varios jugadores entre otras cosas, por más que omita que decidió continuar cuando supo las restricciones económicas y que forzó sin éxito la opción de irse al Stoke City a mitad de curso. Así, en China se dibujó la escaleta para el entrenador –más que nada querían conocerse-, el primer equipo y el filial; también se aclararon los puntos a seguir sobre el funcionamiento de la secretaría técnica, escuelas, servicios médicos, fútbol base y femenino; y por último se trató lo que no es deportivo como el plan de mercadotécnica, social, de seguridad… Una puesta al día junto al presidente, a quien ven “enchufadísimo” en todo lo que respecta al Espanyol y que dio una directriz inamovible: todas las decisiones que se tomen de ahora en adelante deben tener visión de futuro porque el club debe ser autosuficiente hasta que se levante la ley china que impide invertir capital en empresas extranjeras, con la especificidad incluida de los clubes de fútbol.

Plantilla más corta y todos a prueba. Por el momento, el Espanyol tiene claro que quiere a un delantero centro –Borja Iglesias, jugador del Celta que brilló el curso anterior en el Zaragoza, es uno de los objetivos pero no el único- tras la marcha de Gerard Moreno, además de valorar la posibilidad de incorporar a un extremo rápido y con desborde. El resto de las altas y de las bajas están por decidir porque Rubi no quiere desprenderse de nadie hasta que no tenga al menos 20 entrenamientos y un par de partidos como referencia. Así, ni el portero Roberto ni el extremo Hernán Pérez, de quien se dudaba de su continuidad, están descartados. “Por ahora el técnico cuenta con todos, aunque también sabe que no hay nadie que sea intransferible”, señalan desde la entidad, acorde a los problemas económicos del club.

El Espanyol tiene a 23 jugadores en el camerino, cifra demasiado amplia para el área deportiva porque quiere que se quede en 20 o 21. “Así se facilita la gestión del técnico y se evidencia la apuesta por la cantera”, explican desde las oficinas del club. Por el momento, hay tres canteranos que por contrato jugarán el año que viene en el primer equipo: el lateral derecho Gonzalo Ávila ‘Pipa’, el mediocentro Álex López y el atacante Javi Puado. “Luego el entrenador decidirá, pero la pretemporada la harán junto a todos. Entre otra cosa porque tenemos un ADN de cantera y porque sentimos que hay capacidad y calidad en las categorías inferiores”, apuntan desde el Espanyol.

46 millones de presupuesto. Las reuniones para fichar a Gerard Moreno se hicieron en sitios de lo más variopintos, como en una gasolinera. Era una apuesta de Perarnau quien, según explican desde el club, aseguraba que sería un activo para el Espanyol por sus goles y su precio, tal y como se ha demostrado con el tiempo porque era el remate del equipo y porque se ha vendido al Villarreal por 20 millones –por necesidad de la entidad y por ambición europea y salarial del delantero-, el precio más alto jamás cobrado en el club. “Esa sería la fórmula perfecta para el futuro”, convienen desde la entidad; “pero no es sencillo acertar así”. Ocurre, además, que ese dinero solo maquilla las cuentas del Espanyol, que no está para demasiadas alegrías porque el club acumula una deuda neta de 115 millones. Ni siquiera la venta de Javi Fuego y la marcha de Jurado, que renunció a dos años de contrato, son decisivas por más que supusieran para el club un ahorro de cuatro y seis millones aproximadamente en salarios. Dinero que se añade al traspaso de Marc Navarro (el Watford pagó dos millones), pero que no cambia el presupuesto del club, que es 50 millones, aunque cuatro se destinarán al fútbol base y al fútbol femenino.

La criba del mercado blanquiazul. Atada en lo presupuestario, el área deportiva ya no aspira a moverse con imaginación sino que se basa en el conocimiento del mercado. Para ello hay una secretaría técnica de siete personas –cinco internas y dos externas; una en el norte de España y Portugal, y la otra en el sur- que domina todas las ligas europeas y sus categorías inferiores, también las sudamericanas, por más que se descarte en un principio el mercado inglés y alemán por lo prohibitivo de su precio. “El objetivo es hacer informes de forma presencial, pero también se utilizan los programas tecnológicos y se tiran de muchos contactos”, explican desde el Espanyol. Depende de si se trata de analizar datos, estadísticas o jugadores, el área deportiva utiliza programas como Wyscout, Scout7, InStat Football, SportsCode…

Sistema piramidal para fichar. El Espanyol emplea un sistema piramidal a la hora de definir los jugadores a fichar. En el escalón más bajo está la cantidad, que son todos los futbolistas valorados por la secretaría técnica que pueden actuar en esa posición, por lo que se supera los miles de jugadores. En el segundo, se estudia la calidad, que responde a los futbolistas que tienen la categoría para jugar en el equipo y que limita la criba a unos cuantos cientos. El tercer paso es el análisis de varios factores como el salario, la posibilidad de traspaso, si es o no comunitario, su vida personal, si puede ser un activo para el club… Lo que deja, aproximadamente, la terna en una cincuentena de posibilidades. A todos ellos se les sondea y la ecuación da aproximadamente una docena de jugadores con opciones reales de acabar en el equipo. Momento en el que se le expone la lista al técnico y en el que deciden las prioridades. “Así se trabaja en equipo y todos son partícipes de la decisión”, remarcan desde la entidad.

Con el técnico se hizo algo parecido porque se estudiaron los perfiles por currículo, compromiso, conocimiento, actitud, personalidad, estadísticas, trayectoria, comportamientos ante las adversidades… Y las opciones quedaron reducidas a cuatro: Rubi, Gallego, Paulo Sousa y Garitano. Al final, se acordó que Rubi era el mejor y apenas en unas horas se cerró su contratación. Ahora solo falta que empiece la pretemporada para que se defina también el equipo.