Gran Premio de Holanda en directo: la carrera de MotoGP en vivo

| Vuelta 24 | ABRE HUECO MÁRQUEZ !!! Un segundo sobre Dovizioso. No puede el piloto de Ducati y ahora las dos Yamaha de Rossi y Viñales le persiguen como perros de presa.

| Vuelta 24 | TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Intenta Márquez abrir hueco. Una victoria en Assen, en la Catedral del motociclismo, dejaría el campeonato no decidido, pero si decantado.

| Vuelta 23 | Vuelve a poner Márquez un ritmo de enorme exigencia. Le aguanta de momento bien Dovizioso. Es seguro que el de Ducati no ha dicho su última palabra.

| Vuelta 22 | Rossi intenta superar a Dovizioso, pero no consigue consolidarlo y el de Ducati aguanta en cabeza de carrera.

| Vuelta 19 | PRIMERO VIÑALES !!! Tremenda su carrera. Hacía un año que no ganaba Yamaha. No eran favoritos hoy, pero esto está cambiando cada instante y ahora el piloto español va con todo.

| Vuelta 16 | Ojo a Viñales que ha superado a Rossi y es ahora la primera Yamaha en carrera. No parece, no obstante, que puedan aspirar al triunfo por lo que igualaran su peor racha de Grandes Premios consecutivos sin ganar en la categoría reina.

| Vuelta 14 | Por cierto, Dirección de Carrera indica que no hay sanción para Rins tras el adelantamiento anterior sobre Márquez. Parecía claro...

| Vuelta 11 | Rossi intenta ahora superar a Dovizioso en la batalla por la cuarta plaza. Mientras, Viñales se las ve ahora con Zarco en la lucha por la 7ª posición. No hay nada decidido y está todo en un pañuelo.

| Vuelta 10 | Una pena que no esté Pedrosa en ese grupo cabecero. El barcelonés sigue en el 18º puesto. No ha podido mejorar una sola posición con respecto a su puesto de salida.

| Vuelta 8 | Como pelea Márquez !!! No había comenzado con grandes sensaciones, pero el vigente campeón está batallando contra las dos Ducati. Parece que las máquinas italianas tienen un punto más de potencia, aún así el español mantiene de momento a raya al transalpino.

| Vuelta 5 | ROSSI TOCA A LORENZO POR DETRÁS !!! Parece que no ha frenado lo suficiente y ha terminado por impactar con la moto del mallorquín. Afortunadamente, ambos continúan en carrera.

| Vuelta 4 | Lo intenta otra vez Lorenzo !!! Le ha enseñado de nuevo la rueda el balear al líder del campeonato, pero no lo consolida.

Abandono : Franco Morbidelli no ha tomado la salida.

Narrador deportivo

PEDROSA NO REMONTA. El que no termina de coger el pulso a la competición este año es Dani Pedrosa. Con su futuro aún por decidir después de anunciar que no seguiría en Honda, el piloto de Castellar del Vallés sale en la 18ª plaza. Acumula siete Grandes Premios consecutivos sin podio y esta es su peor racha en sus 13 temporadas en la máxima categoría.