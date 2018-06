¡Hola!

Aquí estamos, en tierra firme ya, en La Haya, Holanda.

He pedido un poco de ayuda, por curiosidad, para saber qué número de blog es éste. Y es el 32 según me ha dicho nuestra gente de prensa. “Desde que escribiste el primero, en octubre del año pasado, has hecho 31”.

Pues aquí va el blog número 32 para El País en esta edición de la vuelta al mundo. Llega el momento del último ‘post’ de la Volvo Ocean Race 2017-18, la quinta de mi carrera, la quinta de nuestro equipo y en la que ha faltado muy poco para ganar. Una vuelta al mundo que increíblemente no sólo se ha decidido en la última etapa sino prácticamente en el último role como quien dice, y en la que nos llevamos el segundo puesto final.

¿Qué os voy a decir? Ha sido una regata larguísima de nueve meses en la que hemos estado peleando sin parar. La verdad es que lo hemos pasado bien porque ha sido tan competida que hemos estado a un nivel muy alto durante toda la competición y también liderando casi toda la regata, con lo cual estoy súper contento.

Poco a poco va pasando el ‘dissapointment’ del final, como se dice en inglés, y también nos vamos dando cuenta que hemos hecho una buena campaña y que en general yo creo que la gente está contenta.

Como equipo, a pesar de todo, estamos bien, contentos. A veces me da la impresión que mucha gente de fuera del equipo ha estado más afectada, bueno, matizo, no más afectada pero quizás sí llevándolo peor, pero nosotros estamos muy acostumbrados a que para ganar un regata hay que perder muchas. Hay un barco, el chino, que lo ha hecho un poquito mejor que nosotros, muy parecido, y simplemente hay que darle la enhorabuena, y nosotros a seguir para delante, descansar y seguir para delante. Ojalá podamos empezar a pensar en el futuro pronto.

A nivel personal ha sido mi primera vuelta completa como patrón y estoy súper contento. Ha sido gratificante. Ha sido un reto para mí también y termina con un balance muy positivo. Como he dicho antes, punto 1: lo hemos pasado bien. Punto 2: lo hemos hecho bien. Y hay pequeños datos que confirman eso, como el hecho de que hemos sido los mismos en Alicante que aquí, tanto en tierra como en el agua. La gente ha estado contenta que yo sepa y, aunque todo el mundo tendrá sus cosas como sucede siempre, en general ha sido una campaña muy positiva.

Gracias a todos por estar ahí: equipo, familias, seguidores… y especialmente a MAPFRE, que nos ha apoyado incondicionalmente a lo largo de toda esta montaña rusa que es la vuelta al mundo.

Un abrazo a tod@s,

Xabi.