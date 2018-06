Munir y el orgullo de Marruecos

Al término del partido con Portugal, Munir Mohand Mohamedi (Melilla, 29 años) caminaba abatido por la zona mixta del estadio Luzhniki de Moscú. Arrastraba una pequeña maleta con desgana mientras se desplazaba por los corrillos que formaba la prensa internacional. Su pausado discurso, era más vital y orgulloso que su meditabundo caminar. “Las expectativas eran las mejores, veníamos preparados, con mucha ambición después de 20 años sin jugar un Mundial, pero esto es fútbol. Merecimos mucho más en los partidos contra Irán y Portugal, pero dos pequeños detalles nos han condenado”, analizaba el portero marroquí que aún pertenece a la disciplina del Numancia.

Ya eliminada, para Marruecos la cita contra España en Kalinigrado se ha convertido en una cuestión de orgullo. “Es un partido importante para nuestro honor, para darle esa alegría a la afición que nos ha acompañado hasta aquí. Se lo merecen. No le tenemos miedo a España”, explicar Munir, que se manifiesta en la línea de su seleccionador, el francés Hervé Renard, que no alineará un equipo de suplentes para contentar a los que no han jugado. “A mí me pagan para poder complicarle la vida a España y para hacer que el pueblo marroquí esté aún más orgulloso de nosotros. Tengo esa responsabilidad”, advierte el técnico.

Hijo de portero, “mi padre jugó en regional”, y con un hermano también guardameta, pero de fútbol sala, “este llegó a jugar en Divisón de Plata” Munir se rebela contra la teoría de la endeblez ce los equipos africanos en este Mundial. “No es la realidad, quien haya visto nuestros dos partidos y sepa un poco de fútbol habrá visto que fuimos superiores a nuestros dos rivales en todos los sentidos. Estamos fuera por dos detalles que te cuestan partidos. Hemos demostrado orgullo y que podemos competir con cualquiera. Fuimos mejores que la campeona de Europa. Después de 20 años sin participar en un Mundial hemos puesto a Marruecos en el mapa del fútbol internacional con nuestro fútbol”.

El juego atrevido de Marruecos, virguero por momentos, deslumbró ante los sorprendidos portugueses. “Tenemos una mezcla muy buena, la técnica y el sentido táctico de los jugadores que estamos en Europa con el físico africano. No vamos a perder nuestra esencia porque en Marruecos llevamos la pasión por el fútbol en la sangre”, argumenta el meta criado en un barrio de Melilla. “Yo no crecí con tanta tecnología como los chicos de ahora, en verano me quedaba hasta las dos de la mañana en la calle jugando al fútbol, siempre de portero, claro, algo que mis amigos siempre agradecían. Yo quería ser Buyo, Illgner, Buffon…”, bromea.

Antes de aterrizar en Rusia, Marruecos estuvo concentrada en Crans Montana, al pie de los Alpes suizos. Alli entrenaron duro mietas compaginaban el Ramadán. Munir nunca vio el cumplimiento de sus obligaciones religiosas como un impedimento. “El Ramadán también es una purificación de la mente y del cuerpo. Si entrenamos duro bajo esas condiciones, luego nos íbamos a sentir más fuertes a la hora de competir”, reflexiona. Sin embargo, si apunta al VAR como un factor clave en la eliminación de Marruecos. "Ha sido muy injusta y cruel.. Cuando llegamos a Rusia recuerdo que el entrenador nos dio una charla sobre el VAR. Noa dijeron que había 33 cámaras y contra Portugal, dos jugadas clave, nos han costado la clasificación”.

El meta no especificó los errores del videoarbitraje, pero Renard sí: “En el gol de Cristiano hay una falta previa enorme de Pepe e el primer palo. ¿Por qué no se revisó esa falta?. Y luego hay una mano clara de Pepe que, igual que fue penalti en el caso del empate de Australia ante Dinamarca,, en nuestro caso fue olvidada. Que me expliquen si fue involuntaria, ha sido una injusticia total”, critica Renard. “Lo único que nos queda es aprender de todo esto porque el fútbol marroquí está creciendo. Este Mundial tiene que servir para que los más jóvenes, una vez que han visto el apoyo del país a la selección, sigan soñando con jugar para ella. Yo nunca tuve una propuesta para jugar con España, pero otro compañeros míos que juegan en Francia u Holanda, sí”, concluye Munir.