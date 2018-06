Fernando Alonso pide que no haya órdenes de equipo en las 24 Horas de Le Mans

Fernando Alonso se enfrenta este sábado a un reto inédito en su carrera. Si en la Fórmula 1 está acostumbrado a salvarle los muebles a un McLaren sin pegada en su monoplaza, en las 24 Horas de Le Mans contará con el coche más avanzado de la parrilla, pero cuya complejidad tecnológica puede sobrepasar a cualquier piloto novato. Por eso, se rebela cuando escucha o lee que está en el Mundial de resistencia para tomarse un respiro: "Existe la sensación de que en la F1 sufres y estás deprimido y llorando por las esquinas, y luego vienes aquí y es 'qué contento se te ve'. No lo entiendo. Estoy igual", revindicó en la presentación del GR Super Sport Concept de Toyota.

"Es más", añadió, "aquí ni me veis porque estoy concentrado y no hay ni un momento libre. Cuando llego a la F1 estoy más relajado y más tranquilo y feliz, porque conozco todo. Es la sensación que ha quedado y poco hay para luchar contra ello. Es como los equipos, cuando elegimos mal, ahora que elegimos el equipo bien, que gana solo. Nunca tienes contento a todo el mundo", añadió el asturiano, antes de participar en el desfile tradicional de los pilotos en el centro de la ciudad un día antes del comienzo de la gran carrera (15.00, Eurosport), saliendo desde la pole.

En un ambiente distendido, Alonso también aprovechó para responder a Kovayashi, piloto del otro coche de Toyota, que pidió que no hubiera órdenes de equipo. "Yo también pido al equipo que no haya órdenes de equipo. Y así no le dejó desdoblarse", bromeó el asturiano, que en Spa tuvo que cederle espacio a su compañero de taller para que recuperar la vuelta perdida por sanción. Los dos coches, el número 7 y el número 8 de la marca japonesa, son los favoritos para ganar la carrera, los dos únicos con tecnología y los más rápidos y los dos que partirán desde las dos primeras plazas de la parrilla.