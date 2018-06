El Real Madrid presentará a Julen Lopetegui este jueves

Nadie en el Real Madrid se imaginaba que Luis Rubiales fuese a echar a Julen Lopetegui menos de 24 horas después de que el club blanco -y la propia federación- anunciaran que el seleccionador se desvincularía de España una vez finalizado el Mundial de la Roja para recalar en el banquillo del Bernabéu. "Es que no hay precedente ninguno de esto", aseguran desde el Real Madrid. Ponen como ejemplo el caso de Luis Aragonés. El Fenerbahçe anunció el fichaje del primero durante la Eurocopa de 2008 (él ya había anunciado que se iría después del torneo). El Real Madrid de baloncesto, por cierto, fichó al entonces seleccionador Javier Imbroda antes del Mundial de Indianapolis 2002.

El club blanco ya no tiene que abonar los dos millones de euros que se acordaron el martes. Era la cláusula que tenía Lopetegui, que el 23 de mayo había renovado con la selección hasta 2020. Al haber sido despedido, el Madrid ya no tiene porque hacerse cargo de ese pago. Es más, sostiene que ahora es la federación la que le tendrá que pagar a Lopetegui los años de contrato que le quedaban en la selección. Este jueves por la tarde, el técnico será presentado en el Bernabéu.

"Julen ha alucinado, cree que Rubiales ha querido salvar su cara destituyéndole", cuentan desde el club. Lopetegui aterrizará en España este jueves. El día que tendría que haber dirigido el último entrenamiento previo al debut de la selección contra Portugal. Luis Rubiales aseguró este miércoles en Krasnodar que había prescindido del seleccionador porque las circunstancias le habían obligado a ello, que no podía hacer otra cosa y que los trabajadores de la federación tienen que entender los valores de la institución". Dijo también que estaba seguro de que a Julen le hubiese gustado hacer las cosas de otra manera y que él se enteró de que el Madrid había llegado a un acuerdo con el seleccionador cinco minutos antes de que el club blanco emitiera el comunicado oficial.

"Le pedí al presidente del Madrid que no se hiciera público", comentó el máximo mandatario de la federación este miércoles. Según el Real Madrid, en cambio, no les pidió nada. "No nos dijo nada de eso, ni a nosotros, ni a Julen. Es más, lo único que le pidió Rubiales a Julen es que esperara al miércoles a dar la rueda de prensa en lugar del martes para que le diera tiempo a llegar desde Moscú y así poder comparecer juntos”, aseguran desde el club. La decisión se hizo oficial para evitar filtraciones y porque tanto el Madrid como Lopetegui consideraban que habría sido imposible mantener el acuerdo secreto durante las próximas semanas.