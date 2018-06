GP de Canadá en directo, la Fórmula 1 en vivo

Narrador deportivo

Todo preparado en el circuito Gilles Villenueve. No va a llover, no hay viento, por lo que las condiciones meteorológicas no influirán. 70 vueltas por delante. Los co-equipiers ya están esperando a ambos lados de la cuneta a marcharse corriendo a sus puestos. No se pierdan la salida. No se pierdan este siempre atractivo Gran Premio de Canadá.