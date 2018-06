Rubiales: “No me retracto de lo que dije. Aquí se trabaja con rigor”

Luis Rubiales volvió a señalar a Juan Luis Larrea, al que derrotó en las pasadas elecciones a la Federación Española de Fútbol (RFEF), de despilfarro por la aprobación de un viaje valorado en cerca de dos millones de euros para distintos miembros de la anterior junta directiva presidida por Larrea. "No me arrepiento de nada de lo que dije. Desde aquí trabajamos con rigor. Yo no me invento nada. Hay actas donde se ve quién, cómo y de qué manera se aprobó este viaje", aseguró Rubiales. "Sorprendentemente después de mis declaraciones ese viaje, que se nos dijo que no se podía anular, ahora sí se puede. Y lo hemos hecho con el consiguiente ahorro para las cuentas de la Federación"; abundó el mandatario de la RFEF. "Ni se votó en la junta, cuando hablamos de la Federación lo hacemos con rigor, lo digo una vez más", abundó.

"Vamos a dar dos viajes, uno más corto, de unos 100.000 euros, para familiares de jugadores, directivos y otro más largo, de dos noches, con un presupuesto de alrededor de 400.000 euros, por lo que hay un ahorro de un millón y medio de euros. Y luego nos plantaremos cerrar otro para una hipotética llegada a la final, nada más", informó Rubiales.

"Yo no he ido a ninguna macrovacación, no he ido a ningún Mundial, me lo he pagado yo, nunca. Quien dice esto miente y lo hace con poca objetividad y con una parcialidad tremenda. Me han hablado de un viaje a Nueva York desde AFE. Lo hicimos para firmar un acuerdo con una asociación mundial de personas que están en la calle y se contrató a monitores y entrenadores españoles para rehabilitarlos en la sociedad. En Qatar estuve dos días y no me hospedé en un hotel de siete estrellas", apuntó Rubiales, que señaló haber recibido múltiples llamadas de personas incluidas en ellos, tras destapar el despilfarro. "Yo no sabía que esto se hacía así, muchos presidentes de equipos y miembros de la junta me han llamado para decir que no estaban al tanto", añadió.

Rubiales volvió a incidir en su disconformidad con la posible permanencia de Juan Luis Larrea dentro de la UEFA, "ya que lo normal es que esté el miembro elegido en las elecciones. Pero eso va dentro de la integridad de cada uno". También señaló la conformidad con su planteamiento de los demás mandatarios. "Ya hemos hablando con el presidente de UEFA de FIFA y piensan igual que nosotros. Ellos no van a expulsarlo, obviamente, pero esperamos que [Larrea] dé el paso por sí mismo, sobre todo por los principios democráticos", remarcó.