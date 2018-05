Hola a todos:

Ya estamos en Cardiff, en el Reino Unido, después de una interminable etapa que se nos ha hecho durísima como ya os conté desde el barco. La última vez que escribí, de hecho, aún teníamos esperanza de poder pillar a algún rival en la calma que teníamos por delante pero al final no pudo ser. Les tuvimos a unas 4-5 millas tanto a Dongfeng como a Vestas pero el viento empezó a salir por delante y ellos fueron estirando otra vez hasta que los volvimos a perder de vista.

Un quinto puesto que sabe mal, la verdad. No era lo que necesitábamos precisamente pero una vez más el haber navegado tan bien hasta el momento y el tener una renta por pequeña que fuera nos deja vivos, con todas las opciones y dependiendo de nosotros mismos, así que nos toca a nosotros rematar la jugada en las dos próximas etapas.

Las siguientes etapas son diferentes. Son grandes costeras, la décima etapa de cinco días y la última aún más corta así que habrá que estar muy atentos desde la salida y no cometer errores. Este tipo de etapas, en la que le damos la vuelta a Irlanda y todo el Reino Unido para ir Suecia, son etapas en las que hay infinidad de cambios de vela y de maniobras por lo que entrar en la rutina del barco es complicado. Son etapas en las que no te quitas las botas ni el traje de aguas en todo el camino para poder saltar a cubierta inmediatamente en cualquier momento y así no perder tiempo. Además tendremos que vigilar que no se disperse la flota, Dongfeng, Brunel… y es muy importante ganar la etapa, como siempre por el punto extra para el ganador.

Antes de la etapa tenemos también la regata costera aquí en Cardiff y espero que podamos seguir con la buena racha después del segundo puesto de Newport. Tal y como va la clasificación, en la que los tres primeros estamos en un margen de tres puntos, va a ser importante ganar las In-Port Race Series –la general de las costeras- ya que esta decide el desempate en caso de que haya uno al final de la regata.

Ahora estoy volando a casa para descansar el fin de semana y volver el lunes con más fuerzas que nunca para preparar la etapa con todo mimo y detalle. Ya sólo nos queda un mes de regata en los que habrá menos de 10 días de navegar así que mucha preparación y después a disfrutar de lo que nos queda en el mar, ya que por muy cansados que estemos ahora, todos sabemos que echaremos de menos la regata en muy poco tiempo.

Un abrazo a todos.

Xabi