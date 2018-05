Anna Montañana: “Hay que normalizar lo que ahora nos resulta extraordinario”

A menos de tres meses del inicio del Mundial de baloncesto femenino que se disputará en Tenerife, la Federación Española y el diario As inauguraron en Alcobendas el ciclo de conferencias ‘Inspiration Women’ que tienen como objetivo impulsar la visibilidad de la mujer en la sociedad y el deporte. Inmaculada García, presidenta de Loterías y Apuestas del Estado y Anna Montañana, entrenadora ayudante del Montakit Fuenlabrada y exinternacional española fueron las primeras protagonistas del foro que reivindicó la “normalización de la igualdad”.

“Soy inconformista y he soñado mucho. Lo he visualizado y he ido a por ello, a veces superando daños colaterales. Pero no tengo miedo al error, me he lanzado a la piscina, a veces con agua y otras, no. La suerte que tengo es que me gusta tanto lo que hago que no me importa arriesgarme. Muchas veces las mujeres estamos haciendo nuestro trabajo un poco a escondidas. He dado el paso, ahora lo más difícil es seguir estando. Pero mi objetivo lo tengo claro, quiero seguir siendo entrenadora”, explicó Montañana repasando su experiencia personal.

Eventos como los Juegos de Río evidencian el contraste de la representación femenina en el ámbito deportivo. En la cita olímpica de hace dos años compitieron 142 deportistas españolas, más que nunca en la historia. Sin embargo, las cinco selecciones femeninas que participaron: las de baloncesto, balonmano, waterpolo, hockey hierba y rugby 7, estuvieron dirigidas por hombres. Isa Sánchez, fue la excepción como ayudante del staff de Lucas Mondelo. “Estoy segura de que esto se va a equilibrar en un futuro. Hay un movimiento y todas las federaciones están poniendo de su parte. Aunque no por ser mujer tienes que tener un puesto. No quiero un puesto por ser mujer, sino porque he demostrado que me lo merezco”, señaló Montañana.

Un gran paso en la búsqueda de ese equilibrio fue la llegada de Montañana al cuerpo técnico de Néstor García. “He notado alegría por parte de muchas mujeres porque, además, hay muchas entrenadoras en formación. Se entiende la dificultad de llegar. Sin mi currículo de jugadora habría sido difícil. Pero nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser visibles. Hay que normalizar lo que ahora es extraordinario. Para eso nosotras debemos dar un empujón”, prosiguió Montañana. “El trato de los medios de prensa deportiva ha pegado un giro, porque se apoya más a la mujer deportista. Pero siempre lucharemos por más presencia”, sumó, con el referente de Becky Hammon como ejemplo. “Si no es este año, será la primera entrenadora en la NBA en uno o dos años. Está preparada y lo dice todo el mundo. Va a ser importante en EE UU, pero allí está más normalizado. Lo difícil es que haya más mujeres en los cuerpos técnicos”. “Siempre he pensado que podemos hacerlo todo, que va en nuestros genes y en este ADN. Pero sí que hay veces que debemos tomar decisiones y que éstas son más difíciles para las mujeres”, completó Inmaculada García. “He tenido suerte en mi vida, pero la suerte también se busca”, cerró.