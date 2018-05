Zidane: “El gol de Gareth es mejor que el mío”

“Son tres goles para la historia del club, y el último siempre es el más importante, así que el de Gareth es mejor que el mío”. La primera lanza que rompió Zidane en sala de prensa fue en favor del galés y de su obra, que situó por encima de su gol de volea en la final de 2002 ante el Bayer Leverkusen, reconocido por la FIFA como el mejor en la historia de la competición. Pero al técnico del Madrid, el que hoy viste de traje y no de corto, le importan más otras cosas. Está en otra etapa. “Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta el fútbol. Acabo de empezar como entrenador y lo que estoy viviendo con mis jugadores es impresionante y hay que aprovechar el momento y lo que estoy haciendo”, se reafirmó el francés.

Toda la temporada lleva Zidane viviendo al filo de la navaja con la consecución de la Champions como tirita mayúscula para tapar los agujeros de Liga y Copa. Conseguido el tercer título consecutivo, el francés no olvida los agujeros del curso. “No firmaría repetir una temporada como esta. Al principio de año queremos ganarlo todo y lo he dicho muchas veces, no podemos estar contentos de lo que hicimos en Liga y tampoco en Copa pero al final lo que cuenta es lo último y hay que quedarse con lo que hemos hecho esta noche. ¡Esto es la hostia! Esta plantilla no tiene techo”, añadió.

Con esa habilidad que posee para quitarse méritos, también aseguró que no hay secretos tras una gesta sin parangón en la historia de la Champions. “Solo mucho trabajo por detrás de todo eso, lo que siempre he dicho. Hemos ganado al PSG, Juventus, Bayern de Múnich y al Liverpool en la final. Lo que hemos ganado nadie lo ha hecho nunca”, remachó.

Récord de Ramos

“Es un sueño cumplido. Una locura, tengo las mismas Ligas que Champions (cinco). Sabíamos que iba a ser un partido complicado, con un gran rival que se ha vaciado. Tienen un entrenador que les inculca esa filosofía de esfuerzo”, señaló Ramos. “Estoy muy agradecido con Dios porque lo que estamos viviendo son experiencias únicas. Cuando gané la primera Champions no me imaginé que esto iba a volver pasar. Quiero darle las gracias a la afición y a la gente que ha creído en mí”, se sumó Keylor Navas. “No fue nada fácil, tenemos que estar orgullosos de todo el esfuerzo”, añadió el portero costarricense.

Un derbi en agosto por la Supercopa La Supercopa de Europa se irá a Madrid. Eso seguro. Real Madrid y Atlético se disputarán el primer título oficial del curso 18-19 el 15 de agosto en Tallín, Estonia. El doblete de los equipos de la capital propicia un derbi a nivel europeo, de nuevo con un trofeo en juego como en las finales de Champions de 2014 y 2016. El dominio español en los últimos años ha provocado que desde 2014 la Supercopa se la hayan disputado dos equipos de la Liga todos los años menos en 2017, cuando el Manchester United se enfrentó al Real Madrid.

“Hoy hemos demostrado en el campo el cariño que tiene la afición con nosotros. Este título es para ellos, porque sin ellos no hubiéramos hecho historia y vamos a seguir. El año que viene más”; apuntó Marcelo. “Recuerdo cuando los Bulls, Celtics y Lakers ganaban el título de la NBA tres temporadas consecutivas y se decía que eran dinastías. Ahora a nosotros nos pueden llamar dinastía en fútbol. Es difícil explicar esto con palabras. Parece fácil, pero esto es puro trabajo”, dijo por su parte Modric. “El año que viene la final es en Madrid y nos prepararemos para ello. Sería genial volver a ganar la Champions, pero ahora es el momento de disfrutar”, completó el croata.

“Ha sido otra noche inolvidable para nosotros. Habíamos puesto todos los ojos en esta final, la habíamos preparado muy bien y la verdad es que nos ha salido un gran partido y nos llevamos otra Champions”, añadió emocionado Marco Asensio.