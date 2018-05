Sami Hyypiä: “Si el Liverpool juega a su nivel tiene muchas posibilidades”

A sus 44 años, Sami Hyypiä (Finlandia, 1973) podría hacer perfectamente de doble de Iván Drago, aquel boxeador ruso interpretado por Dolph Lundgren que hizo sudar de lo lindo a Rocky Balboa. Retirado del Liverpool en 2009, este imponente defensa de casi dos metros se convirtió en aquella final de la Liga de Campeones de 2005 en el segundo finlandés, tras Jari Litmanen, en conquistar el título continental más preciado. Retirado de los banquillos desde hace tres años, Hyypiä sigue tan de cerca como puede la actualidad del club de Anfield. Sin embargo, este apasionado del motor no podrá asistir a la final de Kiev del próximo sábado porque corre las finales del Campeonato Nacional de motocrós de su país. Hace unos días, en el circuito de Jerez y durante el Gran Premio de España de MotoGP, el central tuvo a bien sentarse a tomar un café con EL PAÍS.

Pregunta. ¿Qué recuerda de aquella final contra el Milan de 2005?

Respuesta. Todo futbolista tiene un momento estelar en su carrera y aquella final de Estambul es el mío. Ya no solo por ganar la Champions, sino por cómo se desarrolló el partido. Incluso los aficionados neutrales recordarán aquella final para siempre. Remontar un partido de liga cuando vas perdiendo por 3-0 ya es algo impresionante, pero hacerlo en una final de la Liga de Campeones lo hace aún mucho más especial.

P. ¿Qué opciones les da a Madrid y Liverpool?

R. Será un partido duro para ambos. Antes del sorteo de semifinales me preguntaron cómo lo veía, y ya dije entonces que ninguno de los otros tres equipos quería jugar contra el Liverpool en las semis. Y creo que eso pasa porque el Liverpool está jugando de forma distinta al resto y pone las cosas complicadas. Los jugadores imprimen un ritmo de circulación de balón muy elevado y presionan mucho y muy arriba, y eso es algo a lo que algunos rivales no están del todo acostumbrados. La Roma analizó su juego y el Madrid también lo habrá hecho, pero cuando llevas tiempo sin enfrentarse a este tipo de juego, eso puede sorprenderte. El Liverpool está en muy buena forma, especialmente desde enero o febrero, pero por el contrario su plantilla es muy joven y muchos de sus integrantes no han disputado nunca una gran final. En cambio, el Madrid tiene la experiencia de su lado y sus jugadores ya se han visto en esta situación varias veces.

P. ¿Qué partido visualiza?

R. El Liverpool solo tiene que jugar al nivel que acostumbra. Si lo hace, tiene muchas opciones de ganar. Cuando dispones de un equipo joven es importante saber controlar la ansiedad, sobre todo antes del partido.

P. ¿Cuál es la clave de este Liverpool?

R. Creo que Jürgen Klopp tiene una idea muy clara en su cabeza sobre cómo su equipo tiene que jugar, y ha conseguido transmitírsela muy bien a sus jugadores. Todo saben exactamente qué tienen que hacer. Estuve en Anfield en el partido contra la Roma y fue increíble. Todo parte del estilo de Klopp, que en su día ya hizo jugar muy bien al Borussia de Dortmund. Se merece todo el respeto y reconocimiento del mundo por lo que está haciendo. De cara al futuro sería importante retener a los mejores jugadores, porque muchos equipos grandes están interesados en llevárselos. Si se quedan en Liverpool y se ficha a alguno más, pueden pelear por la Premier el año que viene.

P. Sin embargo, el equipo ha sabido contrarrestar la baja de piezas tan importantes como Coutinho.

R. Sí, pero hay que crecer. El Liverpool es un club grande, ha ganado mucho a lo largo de su historia. Hablamos del Real Madrid, del Manchester City, del Barça. El Liverpool tiene que convencerse de que es un equipo grande. El problema es que los jugadores tienen mucho poder en el fútbol de hoy, y si se quieren ir de un club terminan marchándose. Eso hace más difícil retenerles. Espero que los jugadores estén contentos y ganen esta Champions, así nadie querrá irse. Coutinho es un gran jugador, y cuando un elemento de este calibre se va del equipo, todos los demás tienen que dar un paso hacia delante y asumir más responsabilidad. No estoy allí para ver cómo se entrena el Liverpool cada día, pero lo que está claro es que no es lo mismo disponer de cuatro grandes jugadores para tres puestos y que uno de ellos esté obligado a quedarse fuera, que tener a tres y que puedan jugar todos. Eso genera más armonía porque, aunque pierdes a una estrella, ganas tranquilidad en tres tipos que también son muy buenos.

P. Usted fue una referencia en el centro de la defensa en el Liverpool. ¿Qué opinión le merece Virgil van Dijk?

R. Es un gran fichaje porque transmite mucha tranquilidad, tanto cuando no tiene el balón como cuando debe jugarlo. Habla mucho en el campo. Es gracioso constatar cómo en un deporte colectivo, un buen central como en este caso Van Dijk puede influenciar al resto. Es un líder, y diría que eso es lo que le faltó al Liverpool al inicio del curso. Ahora él se ha erigido como un referente y además ha quitado presión a otros, como Henderson y Milner. Era demasiado para ellos tener tanta responsabilidad.

P. ¿Se imaginaba el boom de Salah?

R. El año pasado ya lo hizo muy bien en la Roma y lo mismo esta temporada. Se le ve más confiado y eso marca la diferencia. No le seguía mucho antes de jugar con el Liverpool, pero diría que siempre tuvo oportunidades de marcar goles, y si no lo conseguía era porque ese toque final no le salía bien. Eso es falta de confianza. Ahora tiene esas mismas oportunidades y mucha más autoconfianza, y por eso le salen tan bien las cosas. Y luego también es verdad que el estilo de juego le beneficia, por eso lo quiso Klopp. Es muy importante que el club logre retenerlo.