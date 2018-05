Klopp: “La final es una oportunidad. Yo ya perdí muchas veces y aquí sigo, ¡vivo y feliz!”

Hacía un día veraniego en Liverpool. La hierba de Anfield resplandecía al sol de la mañana cuando Jürgen Klopp saltó al campo con los jugadores para emprender la última semana de preparación antes de la final de la Champions que los enfrentará al Real Madrid en Kiev el próximo sábado. El trabajo resultó rutinario. Un diseño especial para las cámaras. Parte del show de las puertas abiertas en una industria que cada día cierra más puertas. El día que las abre, es para mostrar aquello que menos se parece a la realidad. Así es que los futbolistas se tendieron sobre colchonetas y cilindros de fisioterapia a practicar estiramientos y a tonificar los abdominales. Luego, un rondo donde todo debía hacerse de manera pautada, un ejercicio de asociación entre picas, repetitivo como el tic-tac del reloj.

Klopp, de 50 años, observó la sesión sin apenas expresar nada. Cuando acabó, se metió en el redil de las entrevistas programadas por la UEFA. Una cadena interminable de preguntas y respuestas reiterativas como el rondo de las picas. Es lo que el máximo organismo del fútbol europeo denomina ‘Día de los Medios’. Llegado el punto de la conferencia de prensa, al cabo de una hora de interrogatorios, el entrenador del Liverpool, hombre entusiasmado por naturaleza, parecía apagado. Pocas cuestiones activaron su sistema nervioso. Una de ellas fue la que le planteaba la posibilidad de que el Liverpool tuviera algún tipo de ventaja respecto al talento y a la experiencia del Real Madrid, campeón de tres de las últimas cuatro Champions.

“La experiencia es muy importante en la vida pero no es lo único importante, especialmente en el fútbol”, replicó. “Es una ventaja, está claro. Pero la puedes contrarrestar con voluntad, concentración, actitud, trabajo... Además, nosotros también tenemos nuestra experiencia. No hemos ganado tres de las últimas cuatro finales pero también conocemos algunas cosas”.

“Hay otra cuestión”, añadió. “Tampoco llevamos tanto tiempo juntos como ellos. Esa es probablemente su gran fuerza. No solo han ganado tres de las últimas tres o cuatro Champions, o lo que sea. ¡Es que además se parecen mucho al equipo que eran hace cuatro años! Son muy fuertes como grupo. Eso son hechos. Pero esto es fútbol y tendremos una oportunidad. Ganar es posible. Si hacemos lo que hemos hecho en algunos partidos de esta Champions tendremos esa oportunidad contra un equipo realmente fuerte”.

El técnico hizo una digresión. “Vi el partido contra el Villarreal y en la primera parte me dieron la sensación de que hicieron lo que quisieron contra un adversario muy competitivo”, observó, en lo que pareció una sincera manifestación de admiración. “Si no tienen a Bale tienen a Benzema, o tienen a Asensio, o Vázquez, o Isco, o, o, o… ¡Tienen todos estos jugadores diferentes! Pero en las finales te enfrentas a equipos muy fuertes y, no lo olvidemos, nosotros también somos un equipo muy fuerte y estamos llenos de deseo. Hemos trabajado muy duro por sueños grandes. ¡Yo quiero jugar este partido!”.

Klopp procuró desdramatizar la situación. El mensaje que lanzó a su plantilla inexperta cosnsitió en recordar que nada de lo que les espera será realmente destructivo si relativizan las cosas. “Hemos tenido mucha presión en las últimas dos semanas", dijo, señalando la necesidad de clasificar al equipo en puestos de Champions, cosa que lograron en la última jornada de la Premier al quedar cuartos. "Necesitábamos desesperadamente ganar al West Brom y no lo hicimos. ¡Eso era presión! Jugar la final de la Champions también es presión, pero es diferente. Esto solo es una oportunidad. Nada más. No puedes salir a un campo de fútbol pensando que perder no es una opción. He experimentado la derrota muchas veces en mi carrera, con mucha frecuencia. ¡Pero sigo vivo! ¡Y además soy una persona feliz!. La vida sigue adelante".

"Vamos a tratar de mostrarle a los chicos que pueden ser valientes porque ya fueron valientes contra el City o la Roma", concluyó. "Solo perdimos el coraje cuando tratamos de defender el resultado. Esa fue una de las razones de nuestra crisis de juego en Roma".