Iago Aspas reaparece para subirse al tren del Mundial

Después de 25 días de baja vuelve Iago Aspas, que se lesionó el 17 de abril en una de las últimas jugadas del partido del Celta contra el Barcelona y estará este sábado en el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. El técnico Juan Carlos Unzué valora como manejar su aportación. “Difícilmente va a estar para jugar noventa minutos, pero hay que valorar si le ponemos de inicio para retirarlo después o si debe entrar desde el banquillo”. Parece probable que se decante por lo segundo.

Aspas sufrió una pequeña rotura fibrilar en su pierna derecha, pero con una particularidad: el músculo dañado es crítico, el del bíceps femoral, que es el que impulsa la carrera y que por el tipo de esfuerzo al que se le obliga alerta contra posibles recaídas. Sin que medie el delantero de Moaña es un fijo en la lista que ofrecerá Julen Lopetegui el próximo día 21 de cara al Mundial que comienza para España el 15 de junio en Sochi. Pero los plazos serían prácticamente inasumibles para el seleccionador si mediase una recidiva. “No hay riesgo porque ya ha pasado el tiempo suficiente para estar recuperado”, indicó esta semana el futbolista en una entrevista concedida al diario Atlántico. Unzué incide en esa idea: “Le falta ritmo, pero está en perfectas condiciones, con buenas sensaciones, y la idea que tenemos es que entre de manera progresiva”. En el último entrenamiento antes de la visita a Chamartín nada se alejó de lo esperado. El plan es que Aspas tenga minutos contra el Real Madrid y sea titular el próximo fin de semana en el cierre liguero contra el Levante.

El control de Lopetegui sobre el estado del delantero y su evolución ha sido exhaustivo y favorecido además por el hecho de que el médico del Celta y de la selección es la misma persona, Juan José García Cota. Fue él quien marcó un plazo de tres semanas de baja tras la lesión. Y tres han sido los partidos que se perdió Aspas, nueve puntos en juego de los que el Celta apenas sumó dos y que le han dejado fuera de Europa. La visita al Real Madrid será un trámite acompañado además de la perspectiva de que Unzué y su equipo de trabajo no seguirán en el club la temporada venidera. Tampoco está claro que Aspas lo haga. Consolidado entre la elite del fútbol español, el canterano celeste considera un fracaso la temporada del equipo y le preocupa que la plantilla pueda descapitalizarse. Su cláusula de rescisión es de 40 millones de euros, una golosina con los precios que se mueven en la actualidad. Y eso no se le oculta a Unzué, que ya se expresa como alguien que va a ver el Celta de lejos en los próximos meses y no como un técnico que debe guardar a su estrella. “Viendo que tipo de traspasos ha habido en los últimos tiempos creo que esa inversión se puede rentabilizar con facilidad. Va a cumplir 31 años y es muy fiable. Sus números le hacen importante y está capacitado para estar dos o tres años más al nivel actual”, incide.

Tras sus fallidas experiencias de apenas un año en Liverpool y Sevilla, Iago Aspas está dispuesto a considerar cualquier oferta, pero antes quiere manejar todas las bazas. La primera tiene que ver con el proyecto que pueda construir el Celta y su ambición por crecer deportivamente; la segunda con los espacios que se puedan abrir en los equipos que se han interesado por su situación. En dos de ellos, Atlético y Valencia, pueden salir este verano piezas como Griezmann y Rodrigo Moreno para confiar en el moañés una sucesión y grandes citas en la Liga de Campeones. Pero antes está Rusia y la necesidad de salir con tiento de su última lesión para llegar a ese gran escaparate.