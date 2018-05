Larrea abre la puerta a la Copa a partido único hasta cuartos en 2019

“Me siento ganador”. Así de seguro de su triunfo se mostró Juan Luis Larrea en una comparecencia ante los medios en Sevilla, donde dio a conocer algunos detalles de su candidatura a la presidencia de la Federación Española, que celebra las elecciones el próximo 17 de mayo. Larrea, que halagó el trabajo de Ángel María Villar en los últimos 30 años al frente del organismo federativo y se mostró un firme defensor del fútbol base, habló también de temas de actualidad relacionados con el formato de la Copa del Rey, la renovación del seleccionador nacional Julen Lopetegui y el VAR, que se instaurará en España la próxima temporada.

Con respecto a la Copa, es muy posible que la edición de 2019-2020 presente importantes variaciones en cuanto a su formato. Larrea reconoció que el Barcelona le viene insistiendo en los últimos meses acerca de la necesidad de reducir el número de partidos de la competición copera. “Lo primero que tengo que decir sobre la Copa es que el formato para la próxima temporada seguirá igual porque está vendido así a las televisiones hasta junio de 2019. Cuando pase esa fecha, estoy dispuesto a abrir la puerta a una Copa a partido único hasta los cuartos de final, pero siempre en unión de la Liga de Fútbol Profesional y de los clubes. Fueron los clubes los que cambiaron el anterior modelo de la Copa”, aclaró Larrea, quien no fue tan claro a la hora de definir una sede fija para la final de la competición. “Eso es algo más complicado. Sí me gustaría que se supiese antes de las semifinales la sede de la final. Trabajaremos en ese sentido”, afirmó. “Tenemos un año para sentarnos todos y reformar la Copa si los clubes quieren”, culminó. Más complicado es jugar la final de la Supercopa de España a partido único, dijo Larrea. "Si ponemos un campo neutral para una final en agosto se queda vacío. No es fácil mover a las aficiones en agosto", añadió en este sentido.

Larrea destacó que, si gana el próximo 17 de mayo, lo primero que hará será desplazarse a Barcelona para entregarle a Iniesta la copa de campeón de la Liga y, acto seguido, renovar a Julen Lopetegui por dos años, hasta la próxima fase final de la Europa de Francia 2020. “Me hace mucha ilusión entregarle la copa de la Liga a Iniesta. Puede ser mi primer acto como nuevo presidente. Luego, lo que haré será presentarle a nuestro seleccionador una renovación por dos años de su contrato, hasta la próxima Eurocopa. Julen tiene que ir al Mundial renovado por estos dos años”, aclaró Larrea. El dirigente vasco estará presente en la final de la Liga Europa, el 16 de mayo, como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y ha pedido al Atlético regresar en su chárter para estar presente en Madrid en las elecciones del día 17. Con respecto a la selección española, Larrea confirmó que el España-Inglaterra de la Copa de Naciones del próximo 15 de octubre se jugará en el estadio Benito Villamarín.

Por último, Larrea confirmó el uso del VAR en la Liga la próxima temporada. “Nuestros árbitros son muy buenos, pero hay que ayudarles. El VAR se aplicará en cuatro supuestos y no acabará con todos los problemas, pero ayudará. Veremos lo que ocurre en el Mundial, será la gran prueba del VAR”, finalizó Larrea.