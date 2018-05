Diez claves para seguir la antepenúltima jornada de Liga

El Barcelona ya es campeón, Atlético y Real Madrid jugarán la próxima Liga de Campeones, el Betis estará en la Europa League y se conocen los tres equipos que descienden (Deportivo, Las Palmas y Málaga). A tres jornadas el final no se recuerda una liga con tan poco por decidir. Valencia y Villarreal pueden confirmar de inmediato sus pasaportes para la primera y la segunda competición continental, respectivamente. Y apenas restaría la lucha por la séptima plaza, el último billete continental, que promete emoción hasta el final con Getafe, Sevilla, Girona, Real Sociedad, Celta e incluso Eibar en la lucha. Pero llega una jornada con un clásico entre Barcelona y Real Madrid y un derbi gallego, que no es poco.

1. Caparrós vuelve al club de su corazón

Sevilla (8º, 48 puntos) – Real Sociedad (10ª, 46 puntos). Viernes, 4. 21 horas (Gol TV)

Caparrós ha vuelto a su amado Sevilla justo a tiempo para igualar la plusmarca de Manolo Cardo como técnico que más partidos ha dirigido al equipo en la máxima categoría. Hasta 156 llegará el utrerano con los cuatro que le restan al equipo, vitales para salvar la temporada con una agónica clasificación para la próxima Europa League. Tres entrenadores han pasado esta campaña por Nervión, algo que no sucedía desde hace 21 años cuando Camacho, Bilardo y Julián Rubio no pudieron evitar el descenso a Segunda. Caparrós pilotó el último ascenso del Sevilla y ahora vuelve más Caparrós que nunca, con abrazos a la grada que le aclamó el pasado fin de semana en un partido del filial, con sus típicas arengas. Cuando le preguntaron si había mirado a los ojos de sus futbolistas se fue más abajo. “He visto los ojos y los huevos y los llevan rojos y blancos”, zanjó. Y añadió por si había dudas: “La afición es muy grande y ser sevillista es muy grande”. Así que a la tremenda busca el Sevilla una reactivación que en lo futbolístico Caparrós tiene muy clara: “Hay que bajar el número de goles en contra. Tenemos que reforzar el concepto defensivo. “Van a ser muy diferentes con él”, aguarda desde la Real Sociedad el técnico Imanol Alguacil. Si ganan se engancharán de pleno en la pelea por Europa, si no lo consiguen, y sobre todo si caen, será casi una quimera.

· El Sevilla está atravesando su peor racha de partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones desde que ascendió por última vez a Primera División (cuatro empates y cinco derrotas).

· Ningún equipo marca más goles en los primeros quince minutos del partido que la Real Sociedad en liga esta temporada, trece.

2. El cansancio del Girona

Girona (9º, 48 puntos) – Eibar (12ª, 44 puntos). Sábado, 5. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

El lateral derecho Pablo Maffeo es la única baja del Girona de cara a un partido decisivo para sus aspiraciones europeas. Se ha caído en las últimas semanas el equipo que adiestra Pablo Machín, apenas ha ganado uno de sus siete últimos partidos, pero todavía tiene serias opciones de llegar al objetivo. “Estar ahora con posibilidades después de pasar por una mala racha significa que lo hemos hecho genialdurante el año. No pienso en el nueve de nueve, es mejor hablar de tres de tres, por eso solo pienso en ganar el partido contra el Eibar”, explica el entrenador. Su equipo luego cerrará la campaña con dos partidos primero en casa contra el Valencia y después en Las Palmas. La cuestión es si el Girona está en condiciones de retomar el mejor nivel que ha mostrado o ya está en la reserva. “No preparo las temporadas pensando que el final sea fuerte. Lo preparo de la primera a la última. Ahora la motivación que tenemos es conseguir algo que pocos futbolistas pueden hacer. La desaceleración algunos lo atribuirán al cansancio, pero si somos coherentes no estábamos llamados a estar en Europa. El resto de los equipos se han puesto a un nivel máximo, y quizá con nuestro máximo no nos ha dado para ganar en algunos encuentros”, reflexiona Machín.

· Stuani ya ha marcado más goles en esta liga (19) que en las dos anteriores juntas (18), cinco de ellos desde el punto de penalti.

· El Eibar es el equipo que menos puntos ha perdido en esta Liga tras marcar el primer gol del partido (2).

3. El Betis quiere atar la quinta plaza

Athletic (14º, 40 puntos) – Betis (5ª, 59 puntos). Sábado, 5. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Bartra vuelve tras cumplir sanción y Camarasa entra en la convocatoria en el lugar del lesionado Guardado en un Betis que puede asegurar la quinta plaza y llegar lanzado al derbi contra el Sevilla. Setién quiere evitar en todo caso caer a la séptima para evitar disputar rondas previas en la Europa League a la que brillantemente se ha clasificado el equipo, pero nada resultará sencillo ante un rival que jugará en deuda con sus aficionados, que ya no le pasan una. “Si somos listos vamos a aprender todos de este año. La plantilla, el club, yo... Es un año muy interesante para sacar conclusiones”, rescata Cuco Ziganda, el entrenador del Athletic, que no seguirá en el puesto la próxima temporada y que reconoce que no han sido merecedores de integrarse entre la nobleza de este campeonato. Los sancionados Óscar de Marcos y Raúl García y el lesionado Mikel Balenziaga no estarán disponibles para el Athletic.

· El Athletic Club solo ha ganado uno de sus últimos siete enfrentamientos ligueros (2E 4D), encajando un global de 14 goles (dos de media por partido).

· El Betis lleva ocho partidos sin conocer la derrota en la máxima categoría (7V 1E), su mejor racha desde marzo de 2007 (9PJ 3V 6E).

4. El Celta apura por Europa

Celta (11º, 45 puntos) – Deportivo (18ª, 28 puntos). Sábado, 5. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Tiene pinta de que Juan Carlos Unzué y su equipo de trabajo no van a seguir en el Celta. “Tenemos más en el debe que en el haber”, asume el entrenador, cuyo equipo se jugará en el derbi gallego sus últimas opciones de pelear por la Europa League. Lo hará ante un rival que llega a Balaídos descendido y sin poder disponer de Iago Aspas, que se probó este viernes para ver el estado de la recuperación de su lesión muscular. Se ha preferido no arriesgar a una recaída que pudiese poner en peligro su presencia en el Mundial. Emre Mor no cuenta así que entra en la convocatoria el serbio Drazic, un futbolista que llegó hace tres años, que ya se alineó con el primer equipo entonces, que salió cedido al Valladolid y esta campaña se integró en el filial celeste de Segunda B. “Será difícil porque no deja de ser un derbi”, anticipa Unzué, que cree que con un pleno de nueve puntos su equipo estaría cerca de entrar en la Europa League, pero tras el partido contra el Deportivo deberá visitar al Real Madrid antes de cerrar en Balaídos frente al Levante.

· El Celta ha ganado sus últimos tres partidos en La Liga frente al Deportivo, marcando un total de ocho goles. Nunca en la historia le ha ganado en cuatro ocasiones consecutivas en la máxima categoría.

· Solo el Málaga (1.165) ha ido más minutos por detrás en el marcador en esta Liga que el Deportivo (1.119).

5. El regreso de Marcelino a Villarreal

Villarreal (6º, 54 puntos) – Valencia (4ª, 67 puntos). Sábado, 5. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia. JOSE JORDAN AFP

Quieren cerrar sus objetivos tanto Villarreal como Valencia. Los amarillos pueden confirmar su participación en la próxima Europa League aunque para ello necesitarían ganar y esperar tropiezos de sus perseguidores. El Valencia puede estar en la Liga de Campeones incluso antes de llegar al Estadio de la Cerámica si el Betis no vence en San Mamés. En el peor de los casos tiene que sumar un punto en los tres partidos que le quedan por disputar. Es también el regreso de Marcelino a Villarreal, de donde se fue destituido en la pretemporada de la anterior campaña . “Las personas que me conocen saben que no soy rencoroso”, dice el entrenador del equipo che. “Surgió un desencuentro, pero me quedo con todo lo bueno”, completa. Marcelino llegó al Villarreal en Segunda y justo en el ecuador de la temporada. Era enero de 2013. Tres años después el equipo estaba clasificado para la previa de la Liga de Campeones. Y se aseguró aquella plaza con un triunfo en Mestalla. Pero Marcelino cree que es más complicado el recorrido que ha hecho ahora con el Valencia. “Aquello fue en tres temporadas y media, esto en una. Es muy difícil lo que han hecho estos jugadores y no creo que haya habido muchos casos”, explica. “Creo que lo recibirán bien porque ha sacado mucho rendimiento a las plantillas que tuvo aquí. Logró buenos resultados e hizo un gran trabajo”, cree su colega en los banquillos Javier Calleja. Pablo Fornals podría volver a su once aunque la tripleta conformada por Castillejo, Raba y Cheryshev ofreció un buen rendimiento la pasada jornada. Por su parte Marcelino recupera a Garay, sancionado contra el Eibar, para el eje de la zaga.

· El Villarreal está en una racha de tres partidos sin derrota (2V 1E), ha marcado ocho goles en ellos y ganó los dos últimos como local.

· El Valencia sólo ha ganado uno de sus últimos seis partidos ligueros ante el Villarreal (1E 4D), sin embargo, está victoria fue en su último enfrentamiento en el Estadio de la Cerámica (2-0 en enero de 2017).

6. Pequeños retos para un colista

Málaga (20º, 20 puntos) – Alavés (13ª, 41 puntos). Domingo, 6. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Sendos goles en las dos últimas jornadas alumbran a Youssef En-Nesyri, que tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugadores del Málaga que marque esta temporada en tres encuentros consecutivos y acelera para entrar en la lista del seleccionador de Marruecos de cara al próximo Mundial, en el que además se cruzarán con España. Son pequeños retos dentro del colista y en medio de un ambiente enrarecido porque el club no acaba de mostrar el diseño de la próxima temporada y un grupo de pequeños accionistas e incluso las instituciones públicas aumentan la presión sobre el jeque Abdullah Al-Thani. “La ciudad no puede ser indolente”, argumenta el alcalde Francisco de la Torre. En el horizonte está un juicio con BlueBay Hotels que reclama el control de una gran parte del 98% de las acciones en poder del jeque en un enrevesado juego de poder. Y mientras tanto la pelota sigue rodando en trámites como el de este domingo en La Rosaleda, cuyas gradas tratará de poblar el club con invitaciones a un público infantil. El Alavés llegará sin el meta Sivera, que se lesionó en el hombro en su debut la pasada jornada contra el Atlético y estará de baja en torno a ocho semanas.

· El Málaga ha ganado dos de sus últimos tres partidos en casa en la Liga (1D), mismas victorias que en el resto de encuentros en La Rosaleda de la temporada (2V 3E 9D).

· El Alavés puede ganar tres partidos seguidos como visitante por primera vez en toda su historia en la máxima categoría.

7. Sinsabores pericos

At. Madrid (2º, 75 puntos) – Espanyol (15ª, 40 puntos). Domingo, 6. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Hace un año el Espanyol acabó el campeonato con 56 puntos, lejos le quedan ahora, imposibles tras una temporada plena de sinsabores. El equipo es decimoquinto y solo en ocho ocasiones acabó una liga por debajo de ese puesto. El futuro está en el aire, con un entrenador interino, con la necesidad de contratar un director deportivo y con el interés de varios equipos, con el Villarreal en primera fila, por hacerse con los servicios de Gerard Moreno, el goleador del equipo. “Sería un golpe que se fuese. Hay que hacer todo lo posible para que se quede”, alerta el capitán David López. Nada resulta alentador ante una visita al Atlético, que mientras le encuentra una identidad al Metropolitano lo ha convertido poco menos que en inexpugnable. Ya en el Calderón tenía problemas para puntuar el Espanyol, que apenas rescató allí un punto en sus seis últimas visitas, justo un empate a cero la pasada temporada. Piatti y Duarte están entre algodones para los pericos mientras Simeone ya sabe que no podrá contar con Correa y Diego Costa, sancionados.

· El Atlético solo ha encajado cuatro goles en el Metropolitano en la Liga esta temporada, el mejor registro defensivo en casa a estas alturas de toda su historia en Primera División.

· Gerard Moreno ha marcado un 51.7% de los goles de su equipo en liga esta temporada (15/29) el porcentaje más alto de cualquier jugador para su equipo en la competición.

8. Diez bajas en el Getafe

Las Palmas (19º, 22 puntos) – Getafe (7ª, 49 puntos). Domingo, 6. 18,30 horas – 17,30 hora local (BeIN Sports LaLiga)

“Tenemos una oportunidad de oro para hacer historia”, desliza Ángel Rodríguez delantero del Getafe, que está en puesto europeo y juega en casa de un equipo descendido. Pero las bajas asolan al equipo que entrena Pepe Bordalás. Damián, Sergio Mora, Fayçal Fajr, Molinero y Bruno están sancionados y Bergara, Arambarri, Olivera y Cabrera están lesionados y el delantero Rèmy no puede jugar contra Las Palmas por su contrato de cesión. Flamini y Pacheco está entre algodones así que al trabajo con el equipo se ha incorporado una prole de futbolistas del filial, que marcha segundo clasificado en la tercera división madrileña. Al menos uno de ellos, el centrocampista Barri, apunta a titular en Gran Canaria. “Si es necesario jugaré yo”, dice Bordalás, que da a entender que ya nada les va a parar a estas alturas. “Si tienen que jugar los chicos del filial no hay problema, competiremos”, anuncia Ángel. Las bajas afectan especialmente a la línea zaguera, donde solo podrán jugar Djené y Antunes entre los futbolistas del primer equipo y Bordalás deberá acoplar un lateral derecho y un central del segundo equipo.

Las Palmas es el equipo de La Liga que menos minutos ha ido por delante en el marcador esta temporada (290).

El conjunto azulón es el equipo de La Liga que menos remata esta temporada (343) pero su porcentaje de acierto a gol (15.2%) casi dobla el de Las Palmas (8%).

9. El clásico 238

Barcelona (1º, 86 puntos) – Real Madrid (3ª, 71 puntos). Domingo, 6. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Llega el clásico 238 en todas las competiciones. En 49 ocasiones acabaron en tablas, 93 veces ganó el Barcelona y 95 el Real Madrid. Lo hace sin el aliciente de la pelea por el título, pero sí con el de conocer si el campeón enfilará el final de la campaña sin conocer la derrota. No es la única racha que puede mantener el Barcelona, que ha marcado en los últimos veinte partidos contra su eterno rival (46 tantos en total). En el caso de victoria local en el clásico, los azulgrana conseguirían aventajar al Real Madrid en 18 puntos y si mantienen esta diferencia hasta el final del campeonato sería la máxima de la historia del campeonato. Hasta ahora la mayor para los azulgrana la consiguieron en la temporada 1984-85. Con Terry Venables en el banquillo, el Barça ganó la Liga (con victorias que valían dos puntos) con 17 puntos de ventaja sobre los blancos que fueron quintos. En la 1973-74, liderados por Johan Cruyff, los azulgrana ganaron el título con 16 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, la misma que la lograda en la 1947-48. Más recientemente, el Barça de Tito Vilanova (2012-13), que sumó 100 puntos en el Campeonato liguero le sacó quince puntos al Real Madrid entrenado por Mourinho.

· Lionel Messi es el máximo goleador en la historia del clásico en todas las competiciones (25) y el máximo goleador en la historia del clásico en la Liga (17), pero se ha quedado sin marcar en sus últimos cuatro clásicos en el Camp Nou en la Liga, su peor racha en casa ante el Real Madrid

· Cristiano Ronaldo (17) puede igualar a Alfredo Di Stéfano (18) como máximo goleador del Real Madrid en la historia del clásico en todas las competiciones.

10. Butarque fortalece al Leganés

Leganés (16º, 40 puntos) – Levante (17ª, 40 puntos). Lunes, 7. 21 horas (BeIN Sports LaLiga).

Leganés y Levante festejaron a su manera el título del Barcelona porque la victoria culé en Riazor supuso el descenso del Deportivo y cerrar las tres plazas de descenso. Ahora se cruzan con el objetivo de ordenarse en una clasificación final que es relevante para los equipos del fondo de la tabla porque escalar en esta supone más ingresos en el reparto de dividendos por parte de La Liga. Recibe el Leganés y eso es una buena noticia para los pepineros que han sumado 28 de sus 40 puntos en su fortín de Butarque. Apenas catorce goles ha concedido en 17 partidos ante los suyos y no gana en liga lejos de su estadio desde mediados de octubre.