Bixente Lizarazu: “El Madrid solo es vulnerable sin Ramos”

Bixente Lizarazu (San Juan de Luz, Francia; 1969) era uno de esos tipos fieros y atrevidos que a principios de siglo formaron eso que los aficionados madridistas denominaron Bestia Negra. Es decir, el Bayern de Kahn y compañía. Un grupo capaz de intimidar en Chamartín como en el Olympiastadion. Casi un trozo de historia antigua que vuelve a la vida en la memoria de este lateral tenaz que también comparte mucho con el Madrid pues es amigo de Zidane, con quien levantó la Copa del Mundo en 1998.

Pregunta. ¿Qué recuerda de sus duelos con el Madrid?

Respuesta. Es increíble la cantidad de veces que se repite este cruce en la Champions. Es el clásico de Europa. Yo lo he jugado 10 veces. Gané seis, perdí tres y empaté una. ¡Hoy pocos jugadores del Bayern pueden decir esto! ¡Yo tengo la clave…! [Ríe].

P. ¿Cuál es?

R. En esta Champions hay un viento loco. Mire lo que pasó en Liverpool. Mire las remontadas: la Roma contra el Barça, la Juventus en el Bernabéu… Si la Juve estaba muerta y metió tres goles, el Bayern puede meter dos. Cuando hay grandes equipos, esto es posible. Pero el Bayern tiene que hacer un partidazo. Muy fuerte en defensa y mucho más eficaz en los últimos metros. No pueden cometer los errores defensivos que cometieron en la ida y el Madrid debe tener un mal día.

P. Beckenbauer dice que el Bayern tiene un complejo de inferioridad respecto al Madrid.

R. Es verdad. Las estadísticas pueden indicar un complejo. Hay que cortarlo. Si quieres venir a jugar en Madrid y ganar en el Bernabéu tienes que jugar como un animal. Y no como un gato, sino como un tigre. Si tienes miedo es mejor no entrar al campo.

P. ¿Qué ha cambiado?

R. En mi tiempo ganamos la Champions en el 2001 y jugamos la final en el 99. Teníamos un equipo duro, físicamente poderoso, apto para la pelea. No era tan técnico como este Bayern. Pero era un equipo de gran carácter y muy agresivo. Había hombres como Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Jens Jeremies… que te lo ponían muy difícil. Este Bayern es más fino, más técnico. Conserva el perfil que le dio Guardiola. Nosotros éramos más directos.

P. ¿Se imaginaba a Zidane haciendo esto como técnico?

R. Podía imaginarle bueno, ¡pero no tanto! Es una persona que cuando hace las cosas las hace con pasión, trabajo, personalidad, y una disciplina grande. Son cosas que nadie sabe. Cuando él era jugador veían su clase, su talento. Yo le veía cuidar su dieta, le veía riguroso en la preparación física... Cuando toma una decisión… Él no sabía lo que quería hacer después del fútbol. Decidió ser entrenador porque interpretó que la vida que tendría después no sería tan agradable como la vida que puede tener en el fútbol. Ha ganado dos Champions y una Liga pero, para mí, esta temporada ha sido la más impresionante porque ha tenido que mantener la motivación de la plantilla. Este año ha tenido momentos duros y lo he visto afrontarlos con mucha filosofía y mucha calma. Cuando debió ser duro, lo fue, como cuando saltó a la polémica con la Juve para defender a su equipo. Estoy impresionado de su evolución. Ser entrenador le ha permitido mejorar como hombre. Él tenía mucha confianza en sí mismo cuando estaba en el campo, pero personalmente era muy tímido. Ahora es más completo. Habla como los líderes que tienen la confianza en sí mismos y saben lo que se proponen. Más que una evolución ha sido una revolución.

P. ¿Cómo define a su Madrid?

R. Es un equipo con un buen equilibrio ataque-defensa. Puede conservar la pelota, elaborar y contragolpear con gran eficacia. Es flexible. Puede adaptarse, como cuando metió a Lucas Vázquez de lateral derecho a tapar a Ribéry. Como psicólogo Zizou me recuerda a mis dos grandes entrenadores: Aimé Jacquet y Ottmar Hitzfeld. Los dos sabían muy bien manejar las cabezas. Cuando entrenas grandes equipos no hay que explicar el fútbol. No necesitas explicarle a Cristiano cómo se juega. Le tienes que permitir, antes que nada, estar contento situándolo en la zona donde pueda ofrecer su máximo potencial. El trabajo es básicamente ese. El ejemplo es Cristiano. A sus 33 años, su nivel es mérito del jugador y del entrenador, que le ha ayudado a gestionar su cuerpo. Ahí se ve que Zizou fue un gran jugador: sabe que no le va a enseñar nada a sus jugadores. Se ha preocupado por crear un sistema que se adapte en todo lo posible a la calidad de sus jugadores.

P. ¿Imagina un punto débil?

R. ¿Qué punto débil puede tener un equipo que ha ganado tres Champions de las últimas cuatro? El Madrid únicamente es vulnerable si le quitas a Ramos.