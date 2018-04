Tributo del Cholo a Wenger

No comparten el mismo libreto ni la misma idea de juego, pero el respeto que Diego Pablo Simeone tiene por Arsène Wenger resaltaba ayer en Londres en cómo el entrenador del Atlético de Madrid se refería al entrenador francés. Cada vez que le preguntaron sobre la dilatada carrera del mánager en el mismo banquillo o por sus influencias, Simeone le trataba de “míster”, utilizando el código con el que los futbolistas se someten a sus entrenadores en las intervenciones públicas. “Yo le admiro”, resumió Simeone.

Esta semifinal de la Liga Europa, cuya primera manga se disputa hoy en el Emirates Stadium (21.05, beIN Sports), está profundamente marcada por el reciente anuncio de Wenger de que se irá al final de esta temporada. Simeone lo entendió como parte de un plan para modificar la dinámica crítica hacia él que reinaba entre parte de su hinchada. “El momento de anunciar su adiós fue pensado”, razona Simeone. “En el estadio no me imagino un ambiente menor que el que se vio en Liverpool. Habrá pasión y orgullo”, adelanta el entrenador del Atlético. “Siempre me gustó la valentía del Arsenal”, añade.

El técnico argentino incluyó en su lista a Diego Costa, considerado un diablo en el Arsenal por sus actuaciones cuando militaba en el Chelsea. Desde el club rojiblanco apuntaban hace unos días que si viajaba a Londres no sería para jugar de inicio. Ante el historial de lesiones musculares de Costa, la existencia de un partido de vuelta, de una hipotética final y de un Mundial en el horizonte, provocaban que la prudencia reinara en el rincón atlético. Preguntado el Cholo por si su presencia en la expedición respondía a una verdadera posibilidad de salir de inicio, de intimidar al rival o de jugar al despiste, Simeone ejerció de trilero: “Conociendo a Diego Costa, las tres cosas me valen”.

El anuncio de Wenger, la exhibición de la figura de Costa: elementos para la batalla de dos entrenadores de estilos opuestos, que coinciden en lo fundamental que les resulta el título, aunque también por razones divergentes. Wenger, para despedirse en lo alto. Simeone, para salvar el año y seguir.