Laso: “Llull va a jugar mañana”

Ocho meses y quince días después de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le apartó de las pistas en el que estaba siendo el mejor año de su carrera deportiva, Sergio Llull volverá a vestirse de jugador en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de la Euroliga (1-1) entre el Real Madrid y el Panathinaikos. “Sí. Llull va a jugar mañana”, confirmó Pablo Laso dándole el alta oficial. Esperaba el entrenador madridista hablar sobre el duelo con el cuadro griego, pero su comparecencia ante los medios estuvo casi monopolizada por el regreso del gran emblema del equipo.

“Si no creyéramos que puede ayudar al equipo no le hubiéramos metido. Lleva 15 o 20 días entrenando a altísimo nivel con el equipo. Hemos ido cumpliendo los plazos y le veo muy bien”, explicó Laso antes de desarrollar cuestiones relativas a la progresividad y el momento de su reincorporación. “Restringir los minutos a Llull es complicado porque quiere jugar siempre. Pero sabemos que es primer partido después de mucho tiempo y ahora hay que buscar su puesta a punto. No sé lo que jugará, va a depender de las situaciones del partido”, señaló el técnico. “No pensamos en el día que le podemos poner sino en el día que le debemos ponerle. Queríamos recuperarle cuanto antes pero en su mejor estado de forma. Si fuera por él hubiera jugado mucho antes, pero hemos seguido las directrices. Es un momento muy difícil de la temporada, pero le veo muy bien. Si no fuera así no jugaría”, recalcó.

“La afición está encantada con la vuelta de Llull y yo como entrenador también. Pero todo esto no da nada para mañana. Empezamos 0-0 y todos los demás factores no suman canastas”, valoró Laso sobre el efecto psicológico y ambiental con el regreso del menorquín. “Lo único que le voy a decir a Llull es que se lo pase bien ahí fuera. Que disfrute jugando al baloncesto que es lo que le gusta y lo que ha hecho desde crío. Lo mismo que le he pedido en los siete años que llevamos juntos”, concluyó el entrenador del Madrid.

Fue un 9 de agosto en Tenerife. Se habían disputado solo 4m 47s de partido (le había dado tiempo a lanzar cuatro veces a canasta y a tirar cuatro tiros libres) del España-Bélgica (71-89), amistoso de preparación para el Eurobasket disputado en el pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna, el marcador era de 11-9 para España y, en una de sus habituales galopadas, la rodilla se le quedó clavada en un mal apoyo cuando intentaba superar la defensa del belga Salumu. Las pruebas en el Hospital Quirón Salud de Tenerife revelaron la gravedad de la lesión que se hizo pública a la 1.35 de la madrugada. El viernes 11 de agosto fue intervenido en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja por los doctores Javier Sanz (jefe de servicio de traumatología), Carlos Martín (jefe de unidad de rodilla) y Alberto Gómez (adjunto a la unidad de rodilla), bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. El pronóstico de recuperación, entorno a los 8 meses de baja. Acabó el calvario. “Es un jugador que aporta muchísimas cosas positivas. Es capaz de calentar al equipo y la afición; de cambiarlo todo en un par de jugadas. Tenerlo listo es un plus porque es una pieza fundamental”, contó Ayón. “Ha entrenado como un loco estos ocho meses. Le hemos visto peleando día a día contra la lesión. Es un líder y solo con verle calentar nos dará un plus, seguro”, remató Causeur. Vuelve el alma del Madrid. Vuelve Llull.