Montella: “He visto llorar a mis jugadores”

Vincenzo Montella pasó una de sus peores noches como deportista. Nada le salió a un Sevilla que no tuvo ninguna opción ante un gran Barcelona. El entrenador, además, pasó toda la segunda parte metido en su banquillo, sin dar indicaciones a sus jugadores. Eso sí, a la finalización del choque y tras la dura derrota, el italiano fue a consolar uno a uno a sus futbolistas, rotos por la dura paliza recibida. Montella obligó a sus jugadores a pedir perdón a sus seguidores. Los hinchas del Sevilla increparon a los suyos de manera dura, pues acababan de recibir la segunda mayor goleada de la historia en una final de la Copa.

“Ha sido muy difícil, lo siento mucho por nuestros aficionados, que nos han animado hasta el final. Ahora hay que levantarse porque tenemos que acabar la Liga en Europa", afirmó el entrenador del Sevilla. “No estamos en nuestro mejor momento de forma. Tenemos que reaccionar. Entre el Barcelona y el Sevilla tampoco hay tanta diferencia. El Barcelona ha jugado a un gran nivel y ha sido justo vencedor. Su partido ha sido inmejorable, con un Messi en plan extraterrestre", añadió el técnico del Sevilla.

“Mañana volvemos a trabajar y hay que ser fuertes. Hemos jugado una final. No es fácil y hemos llegado a cuartos de final de la Champions. Tenemos que levantarnos porque he visto a mis jugadores llorar en el vestuario. Repito, pido perdón, pero hay que levantarse. Lo siento muchísimo, pero puedo decir que el equipo va a acabar la Liga con dignidad", añadió el entrenador italiano, que se refirió a su futuro: "Creo que mi trabajo debe ponerse en una balanza. No es solo la Liga. Depende del club, pero yo estoy motivado para seguir. Hemos hecho cosas buenas también conmigo de entrenador", afirmó Montella.

Tras la victoria del Barcelona, el séptimo clasificado tiene plaza europea y a ella aspira el conjunto sevillista, ya que se encuentra muy lejos de su objetivo en esta temporada, que es la cuarta plaza.