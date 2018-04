El doble reto de Cillessen

Aunque defendió la portería de la selección holandesa frente a Portugal hace tres semanas, Jasper Cillessen (Nimega; 28 años) no se ha puesto la camiseta del Barcelona en los últimos 73 días. Fue en la vuelta de la semifinal de la Copa, competición reservada para sus guantes del mismo modo que la Liga y la Champions son para Ter Stegen. Pero ahora toca el Sevilla, la final de la Copa, la competición que ya ganó en el curso anterior, y es el turno del holandés.

Cuentan desde el vestuario que Cillessen se ha mostrado tan sonriente como habitúa, tan metódico como es. “Trabaja cada día como si fuera a jugar al siguiente”, le reconoce uno de sus compañeros. Pero no lo hace. “Jasper jugaría de titular en cualquier otro equipo, pero sabía cuando fichó que en el Barça estaba Marc, que es el mejor y un animal competitivo”, explican desde la ciudad deportiva. “Cuando tiramos la vista atrás, estamos tranquilos”, añaden desde el camerino. “Y Jasper ha evolucionado mucho en este año”, matiza otro jugador del vestuario. “Tener al portero de Holanda esperando su oportunidad da confianza al equipo”, agrega Rakitic, Así lo ve también el propio Ter Stegen: “Cuando juega lo hace bien. Y agradezco cómo trata el asunto y cómo me trata a mí, puesto que es una relación con mucho respeto. Chapó”.

En el Barça están encantados con Cillessen. “Fue muy criticado durante los primeros meses, pero ha demostrado lo gran portero que es”, explican desde el club; “es educado, competitivo y buen compañero. Es un ejemplo”. También por lo que para porque en esta temporada ha disputado nueve partidos y ha dejado en siete ocasiones la portería a cero, solo batido por Gerard Moreno (Espanyol) y Pione Sisto (Celta). Para el recuerdo quedará la parada que le hizo a Gayà, del Valencia, cuando remató a bocajarro. “Nos hizo seguir en la competición”, dice Valverde. “Se ha ganado la final con las paradas al Valencia”, agrega Rakitic.

Un tema psicológico

Convivir con la suplencia no es sencillo. “Es complicado porque para un portero es necesario tener continuidad”, revela Jesús Unanua, entrenador de arqueros en el Villarreal; “la clave está en entrenarse bien, en confiar en uno mismo y en ser positivo”. Así lo piensa Jon Pascua, preparador de los porteros del Betis. “El mayor reto es el psicológico y el mayor problema la falta de sensaciones de competición. Debe afrontarlo como una oportunidad que viene como consecuencia del trabajo que viene realizando durante el curso”, expone. Y añade: “La preparación que realmente importa no es la que haces la semana que va a jugar, sino la que llevas desarrollando con él durante todo el año. Y debemos transmitirle que confiamos en él y que todo va a salir bien. El secreto para transmitirlo, es creerlo firmemente”. Algo de lo que no duda Ernesto Valverde: “Ha aceptado su rol, con gran comportamiento profesional, y cada vez que ha jugado ha estado muy bien. Le veo preparado para la final, motivado y espero lo mejor de él”.

Pero no es suficiente para Cillessen, que al inicio del curso advirtió: “Si juego muy poco, ya veremos qué pasa en el mercado de invierno”. La amenaza no llegó a mayores por más que el Nápoles le siguiera la pista, también el Bayern y el Liverpool en las últimas fechas. “Aquí no ha llegado ninguna oferta”, revelan desde la ciudad deportiva; “y Jasper no nos ha dicho nada de que quiera irse sino que es muy feliz aquí”.

Hasta ahora, Cillessen siempre se había salido con la suya en la portería porque de niño, en el NEC Nimega, pasó de delantero a guardameta y con el tiempo, ya en el primer equipo, le quitó el sitio a Gábor Babos. Algo similar ocurrió en el Ajax porque aprovechó una lesión de Kenneth Vermeer para atornillarse bajo palos. Pero no así en el Barça. “Marc lo está haciendo espectacular este año”, admite el holandés. Ahora, le toca a él.