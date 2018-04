Un golazo remata a un Espanyol rendido

El Getafe se despertó frente a un Espanyol dormido. Blanquiazules y azulones transitaban por la pesadumbre de la nada en el Coliseum Alfonso Pérez. Sin nada por lo que pelear en la Liga, sin nada de fútbol. Hasta que apareció Damián. Fajr acomodaba y acomodaba el balón en la puerta del área del cuadro catalán. Todo parecía indicar que andaba a la búsqueda de la mejor perspectiva para lanzar la falta directa. Pero, no. Era una parodia. El francés le tocó el cuero suave a Damián, que sacó un zapatazo tremendo, fuerte y colocado por la escuadra, que dejó en inútil la estirada de Pau López. Un golazo tremendo para tapar los bostezos en un partido que pintaba para un tedio en toda regla. Entonces, Quique Sánchez Flores movió (casi por obligación) el banquillo, ayudado también por una protestada expulsión a Flamini. Pero la respuesta no estaba en las ideas del técnico ni en las botas de los revulsivos. El marcador ya estaba decidido por el golazo de Damián.

4-4-2 (D.P.) José Bordalás 13 Guaita 22 1 goles 52' Gol Damián Suárez 6 Cabrera 4 Bruno González 2 Djene 12 Portillo 23 Cambio 85' Sale Antunes Tarjeta amarilla 85' Tarjeta amarilla Amath 8 Flamini 21 Fajr 9 Cambio 75' Sale Jorge Molina Tarjeta amarilla 39' Tarjeta amarilla Ángel 11 Cambio 65' Sale Sergio Mora Rémy 1 Pau López 22 Mario Hermoso 15 Tarjeta amarilla 55' Tarjeta amarilla David López 12 Dídac 2 Marc Navarro 14 Cambio 69' Sale Sergio García Óscar Melendo 10 Cambio 56' Sale Piatti Jurado 8 Cambio 64' Sale Granero Carlos Sánchez 25 Tarjeta amarilla 51' Tarjeta amarilla Darder 11 Leo Baptistao 7 Gerard Moreno 4-2-3-1 Enrique Sánchez Flores

Hasta que el defensor uruguayo sorprendió al Espanyol, Pau López había construido un muro en la portería blanquiazul. El discutido canterano (la próxima temporada jugará en el Betis) silenció a Rémy, a Fajr, también a Ángel, no pudo con Damián. La idea de Sánchez Flores de estirar la propuesta atrevida que le había funcionado en Valencia —en el juego, no en el resultado— no carburó en Getafe. Todo lo contrario. El cuadro blanquiazul intentó tener paciencia con el balón hasta encontrar un hueco para largar a correr a Leo Baptistao o a Gerard Moreno. El problema para los blanquiazules, bendición para los azulones, era que ni Jurado ni Darder estaban atinados en el último pase. En cambio, el Getafe se relamía con cada contragolpe, regalos del errático mediocampo catalán, nunca corregidos por una frágil defensa, sin más respuesta que las manos de Pau.

Apagado Gerard Moreno, no había manera de que el Espanyol apuntara a la portería de Guaita. Solo cuando Flamini vio la segunda amarilla, por una falta a Gerard Moreno que solo vio el árbitro, el cuadro blanquiazul reaccionó. Sin embargo, Guaita nunca tuvo trabajo: el Espanyol no contó ni un remate a portería. Tuvo Gerard un tiro franco que salvó Bruno, mientras que cada vez que el balón caía en los pies o en la cabeza de Baptistao pasaba lo de casi siempre, lamentos por otra oportunidad desperdiciada. El Getafe volvió a ganar en su casa después de dos meses, cortesía de un Espanyol sin fútbol ni rumbo, ansioso porque se apague la temporada. Ellos ya están apagados.