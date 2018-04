El día de El Niño, o no

En la medianoche del viernes, en el avión de regreso de Lisboa, el estado de la musculatura de Diego Costa fue tema de conversación entre diversos miembros de la expedición rojiblanca. Algunos interlocutores descartaban ya una lesión de gravedad, pero especulaban con una microrrotura. Simeone confirmó esa calificó en su comparecencia como leves los problemas que impedirán a Costa saltar este domingo al Metropolitano y viajar a San Sebastián el martes. “Lo de Costa es leve y posiblemente lo podamos tener en poco tiempo con nosotros”. Sin embargo, el dilatado historial de lesiones del goleador hispanobrasileño invita a la prudencia. El objetivo es que llegue al partido de ida de las semifinales de la Liga Europa contra el Arsenal, el próximo 26 de abril, en Londres, aunque con la consigna de riesgo cero. Hay un partido de vuelta, una hipotética final y en el mes de junio el Mundial de Rusia.

Mientras se concreta la recuperación de Costa, Kevin Gameiro, Fernando Torres y Ángel Correa, cuando no sea reclutado para jugar en la banda, se disputarán ser la pareja de Antoine Griezmann en la punta de ataque. Si se atiende al rol establecido por Simeone en lo que va de temporada y a las preferencias de Griezmann, su compatriota será quien acompañe a este ante el Levante. Las posibilidades de Torres de colarse en el once pasan por su inesperada intervención en Lisboa y por la vía emocional ante la celebración del club del día del niño. El jueves, Simeone tiró de Torres directamente desde el banquillo por delante de Gameiro, cuando era este el que realizaba ejercicios de calentamiento. La decisión apuntó a la búsqueda de jerarquía ante un equipo roto, incapaz de templarse ante la posibilidad de caer eliminado. Torres fue expuesto por su entrenador en un momento muy crítico. Con su entrada al campo, el equipo comenzó a estirarse con más soltura. “No voy a hacer nada de lo que no vengo haciendo. Tenemos la posibilidad de que, si se gana, podemos asegurar el pase a la Champions del año que viene, es el día del niño, vamos a estar todos juntos, unidos, empujando…”, deslizó Simeone, que no hizo probatura alguna en el último entrenamiento.

El Cholo volvió a admitir que la primera parte de Lisboa no fue buena, pero también recalcó que sus futbolistas reaccionaron en el segundo tiempo. “Está claro que los partidos anteriores de Champions amenazaban de lo que podía pasar. Lo mismo que a otros equipos nos pasó a nosotros en el primer tiempo. El segundo tiempo fue más competitivo. El primer tiempo fue malo, no jugamos bien, no tuvimos buenas asociaciones, ni reacción ante las perdidas de pelota que había, pero lo importante es que se reaccionó. Hay que mirar las cosas positivas, mirar la reacción que tuvo el equipo”.

La presencia de Miguel Ángel Gil en el entrenamiento avivó la sensación de que el equipo necesita un refuerzo moral ante los inconvenientes que se le plantean en esta recta final del curso. Las inusuales y numerosas ventas en el mercado invernal, las lesiones y las sanciones han mermado sensiblemente el plantel. “Posiblemente esta sea la temporada donde más estoy aprendiendo a ser entrenador, a mejorar, a intentar mejorar, por un montón de circunstancias que rodean a todas las situaciones vividas”, concluye Simeone.