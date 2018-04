Extraordinaria ‘pole’ de Vettel en China

Pasan las carreras y cada vez parece más claro que Ferrari, esta vez sí, está en condiciones de medirse en corto con Mercedes por el Mundial de Fórmula 1. Al margen de sensaciones, hay indicativos que llevan a concluir eso de forma inequívoca. Sebastian Vettel lidera la tabla general con dos triunfos consecutivos y 17 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, y este sábado, en China, el alemán rompió el monopolio de pole position que la marca de la estrella arrastraba en el circuito de Shanghái desde 2012. Por segunda vez en este 2018 y gracias a una vuelta estratosférica en la última criba de la cronometrada (Q3), Vettel arrancará el primero (8.10 horas, Movistar Fórmula 1) tras adjudicarse el nuevo récord de la pista. Y lo hará escoltado por Kimi Raikkonen, su compañero en el equipo de los bólidos rojos, muy solvente en este inicio de temporada y gran dominador de la sesión hasta que en el último resuello le superó su vecino de taller.

Así las cosas, el tetracampeón alemán lo tiene todo a favor para seguir ampliando su margen al frente del campeonato, sobre todo si el paso adelante dado por Ferrari se combina con la aparente flojera que afecta a Mercedes, muy lejos de la estructura italiana en velocidad. Valtteri Bottas, el tercero, formará en la segunda fila de la parrilla por más que el finlandés se quedara a medio segundo de los monoplazas de la Scuderia, mientras que Hamilton lo hará el cuarto. El británico, muy cabreado al bajarse de su prototipo, está obligado a reaccionar si no quiere que su principal rival en la gresca por el título se escape.

“Puede ser que mañana desaparezca esa diferencia aunque no me importaría que se mantuviera. Creo que en la carrera estará todo mucho más apretado”, dijo Vettel, que sumó la pole número 51 de su palmarés. “Ferrari ha sido mucho más rápido que nosotros. Creo que va a ser difícil superarles porque tienen un coche muy equilibrado en todas las áreas, como se ha visto en las últimas pruebas”, expuso el actual campeón. “No sabría decir porqué estamos tan lejos, pero parece que han mejorado mucho en motor. Hay que terminar por delante de ellos, pero eso se está volviendo cada vez más complicado”, añadió el chico de Tewin. “Lo que ocurre es muy sencillo: no somos suficientemente rápidos y Ferrari nos saca medio segundo. Tenemos más problemas a una vuelta, aunque seguramente en ritmo de carrera podemos ser algo más competitivos”, argumentó Niki Lauda, presidente no ejecutivo de Mercedes, nada más terminar el entrenamiento oficial.

Carlos Sainz, nada cómodo con su Renault, comenzará el noveno, y ni siquiera la estrategia permitió que ninguno de los dos McLaren se clasificaran para la Q3. La tropa de Woking (Gran Bretaña) sacrificó a Stoffel Vandorne y utilizó al piloto belga como lanzadera de Fernando Alonso, que se pegó al trasero del coche de su compañero de equipo pero que ni con esas pudo pasar a la última eliminatoria. De esta forma, el piloto asturiano saldrá el 13º, la misma plaza que ocupó el domingo pasado en Bahréin, donde finalmente terminó el séptimo. “Tendremos que intentar coger puntos, pero hay que buscar más velocidad porque en condiciones normales estamos los decimoterceros. Intentamos mejorar alguna décima, pero falta bastante”, resumió el asturiano.