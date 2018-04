El Barça cae en la Liga 146 partidos y casi cinco años después de su última derrota

El Barcelona cayó ante el Fraikin Granollers (28-29) y se rompió así la extraordinaria racha del equipo azulgrana en la Liga Asobal: 145 victorias y un empate desde su última derrota. El Naturhouse La Rioja, el 18 de mayo de 2013, era el último equipo que logró doblegar al cuadro azulgrana en la Liga Asobal. Casi cinco años después, en la 26ª jornada, y cuando el Barcelona ya es campeón por octava ocasión consecutiva, el Granollers logró la gesta.

El equipo vallesano dominaba por 26-28 cuando faltaba un minuto y 40 segundos, pero dos goles de Valero Rivera, de penalti igualaron el choque. Quedaban siete segundos para el final. El entrenador del Granollers, Antonio Rama, pidió un tiempo muerto. El lateral derecho lituano Rolandas Bernatonis, con un tiro potente y colocado, batió a Gonzalo Pérez de Vargas y dio la victoria al Granollers.

BARCELONA, 28; GRANOLLERS, 29 Barcelona Lassa: Ristovski (Gonzalo Pérez de Vargas); Aleix Gómez (1), Mem (4), Syprzak (3), Raúl Entrerríos (5), Viran Morros (1), Valero Rivera (6,4p) -siete inicial-, Víctor Tomás (2), Sorhaindo (1), Ariño (1), Borges (-), Dolenec (1), N'Guessan (2) y Jallouz (1). Fraikin BM Granollers: Bombom Almeida; Gassama (3), Albert Pujol (-), Figueras (7), Marc García (2) Bernatonis (6), Resina (4) -siete inicial-; Porras (1), Édgar Pérez (-), Cañellas (1), Ferrer (-), Vukasin (3), Da Silva (2) y Marc Guárdia (p.s.). Árbitros: Fernández Molina (Com. Andaluz) y Murillo Castro (Com. Andaluz). Excluyeron a Mem, Borges y Entrerríos y descalificaron tras tres exclusiones a Marc García (m.39). Palau Blaugrana. 1.695 espectadores. 26ª jornada de la Liga Asobal.

El Barcelona pierde así una racha asombrosa ya que a los 146 partidos invicto en la Liga, con un solo empate el pasado 6 de diciembre en la cancha del Guadalajara, hay que añadir que sumaba 186 victorias consecutivas, además de ese empate, en el cómputo global de las competiciones españolas.

El equipo de Xavi Pascual, que ganó la Liga el 28 de mayo en la 24ª jornada en la cancha del Ciudad Encantada, sufrió un enorme revés al ser eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones por el Montpellier el 1 de abril.

El Granollers, en el que destacaron Adrià Figueras con siete goles y Bernatonis, con seis, lucha por concluir en la segunda plaza de la Liga en una dura pugna con el Ademar de León y el Logroño La Rioja.

“Felicito al Granollers. Han sido mejores que nosotros”, reconoció el entrenador azulgrana Xavi Pascual. “No me sirve de nada pensar en los 146 partidos invicto. Me importa que no hemos ganado este partido, que era lo que queríamos. Eso nos hace darnos cuenta de la situación en la que estamos y de que nos tenemos que recuperar. Estamos jugando con muy pocos jugadores y estamos sufriendo en la pista. No tengo nada que recriminarle al equipo, siempre dan la cara y se entregan”.

El entrenador del Fraikin Granollers, Antonio Rama, explicó: “Cuando ganas un partido al final siempre es eufórico pero cuando ganas al Barça es espectacular. Los que llevamos en el Granollers toda la vida sabemos que ganar al Barça es especial. El objetivo era ir gol a gol, parcial a parcial y competir hasta el final”. E entrenador del conjunto vallesano relató: “Yo nunca he visto el partido ganado pero tampoco lo he visto perdido. Hemos pensado que era hoy o nunca. Era complicado que en 7 segundos nos quitaran el balón y marcaran gol. Este Barça hace cosas increíbles, ganar todos los partidos temporada a temporada tiene mérito. Cuando no ganan es porque nosotros hemos hecho las cosas muy bien, no porque ellos hayan desconectado y hayan dicho que no hoy no toca. Hay un mérito increíble de nuestros jugadores que lo han dado todo durante todo el partido”.