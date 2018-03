Barça contra Barça, monólogo de campeón

“Hoy no jugamos contra nadie, competimos contra nosotros mismos, como estamos haciendo durante mucho tiempo”. La arenga de Xavi Pascual en el vestuario, antes de un trascendente partido de la Champions de balonmano, desvela cómo motiva un entrenador plenamente consciente de que sus jugadores llevan, ahora, 144 victorias y un empate en la Liga Asobal, y 186 partidos invictos entre todas las competiciones españolas.

Su última derrota fue hace casi cinco años, el 18 de mayo de 2013 ante el Naturhouse la Rioja. Así preparó una vez más Xavi Pascual el partido que disputó ayer en Cuenca, ante el Ciudad Encantada. Una vez más ganó el Barcelona (27-30) y se adjudicó su 25ª Liga, la octava seguida, cuando quedan seis jornadas para el final. Un dominio abrumador de un equipo invencible en las competiciones españolas.

Inmerso en plena batalla por alcanzar los cuartos de final de la Champions, entre el partido de ida que perdió en Montpellier (28-25) y el de vuelta, el próximo sábado en el Palau Blaugrana, el título liguero del Barcelona llega tras un par de partidos ligueros en los que hubo noticia. El 6 de diciembre empató a 26 en la cancha del Quabit Guadalajara. Y el 17 de marzo se libró de un nuevo empate, en Valladolid, gracias a un gol del islandés Palmarsson en el lanzamiento de un golpe franco con el tiempo ya agotado.

Rafa Guijosa, entrenador del Ademar de León, segundo clasificado en la Liga, expone la situación ante la que se encuentra cualquier rival cuando se mide al Barça, en el que él jugó durante ocho temporadas (1994-2002). “Que gana la Liga es algo impepinable. Mucha gente me dice ‘a ver si le ganáis al Barça’. Es lo que tratamos. Pero ganarle un torneo con 30 jornadas es imposible. Tiene un presupuesto diez veces mayor que el nuestro”, mantiene. En cualquier caso, no se rinde: “Quiero ganarle un título. Lo pelearemos en la Copa del Rey”, suelta ante la perspectiva de la cita que se celebrará del 4 al 6 de mayo en Madrid, después de haber disputado ya la final de la Copa Asobal, en la que el Barcelona se impuso por 28-22. “Hemos sido siempre competitivos. Hace tres años nos ganaban por 10 o 12 goles. Ahora, en condiciones normales, nos ganan por siete u ocho. Contra nosotros, el Logroño o el Granollers no se relajan nunca. Tengo mucho respeto por el Barça porque fue mi club y sé que no hay nada fácil. Lo que está consiguiendo, no lo es. Y solo es noticia cuando pierde. No es justo”.

Antonio Rama, el entrenador del Granollers, otro de los equipos más competitivos en la Liga y que acaba de clasificarse para los cuartos de final de la Copa EHF, pondera el trabajo de Xavi Pascual al frente del Barcelona. “Muchos quisiéramos tener su equipo, pero también es verdad que es muy complicado mantener esa constante tensión competitiva. Pasqui y sus jugadores tienen muchísimo mérito. Es un equipo que está hecho para ganarlo todo aquí y para intentar ganar la Champions”.

Rama se reconforta por los resultados de los duelos que han disputado contra los azulgrana. “Quitando el partido de este año, que fue malísimo, siempre hemos estado más o menos cerca de disputarles el triunfo. Eso nos ha dado un puntito de esperanza de ganarles en una final o en una semifinal si se da el día perfecto, claro. Lo nuestro es reinventarnos con una filosofía de club, pese a que los jóvenes se nos van escapando”. Rama está feliz. El club ha logrado renovar a su pívot internacional Adrià Figueras hasta 2020.