Busquets: “Mentiría si dijera que la derrota nos va a servir de algo”

Lionel Messi, el mejor jugador del mundo y quizá de la historia, contabiliza 13 temporadas en el primer equipo azulgrana y suma cuatro Champions. En todas las ocasiones que se descabalgó al Barcelona de Europa, el 10 no marcó ni en la ida ni en la vuelta, tal y como puso de relieve MisterChip en su cuenta de Twitter. No lo hizo ante el Liverpool (2007), ni contra el Manchester United (2010), ni frente al Inter (2012); tampoco ante el Chelsea (2013), ni contra el Bayern (2014), ni frente al Atlético (2016 y 2017); y, por descontado, menos ante la Juve en la edición pasada. Más de lo mismo sucedió en la eliminatoria que les enfrentó a la Roma, por lo que el Barça se dio de bruces con el suelo del Olímpico para certificar la cuarta caída consecutiva en los cuartos de final de la mayor competición continental. Un batacazo monumental porque el Barcelona pensó que le alcanzaría con su fiabilidad y con Messi. Pero nunca fue un equipo que ganara títulos con mal juego, como el practicado anoche.

Tres adioses seguidos en cuartos de final Tras ganar el título en 2015, en Berlín, el Barcelona suma tres eliminaciones seguidas en los cuartos de final de la Champions. En la temporada 2015-1016 su verdugo fue el Atlético de Madrid, en la 2016-2017, cayó ante la Juve, con un 3-0 en Turín y empate a cero en el Camp Nou. En el Olímpico de Roma se repitió la historia por tercera ocasión, con el agravante de que los azulgrana habían goleado en la ida: 4-1. La eliminación deja otro: es la primera vez en la historia que el Barcelona queda apeado de Europa tras marcar cuatro goles en el partido de ida.

No es que Messi no lo intentara sino que no se salió con la suya. Pidió la pelota y el protagonismo, pero no le llegó ni lo uno ni lo otro porque el Barça no pudo conjugar la pelota ante el acoso rival. Sí que el 10, en ocasiones puntuales, descontó rivales con sus quiebros y eslálones, pero le faltó la puntilla. Bien el pase definitivo; bien el remate final. Y eso que fue el único azulgrana que logró probar al portero Alisson —contabilizó cinco disparos; dos al bulto y tres fuera—, junto a Luis Suárez, que también lo intentó en una ocasión pero su disparo acabó en el cuerpo de un rival. Poco o nada más se vio del Barcelona, superado por completo por la Roma.

“Era difícil contrarrestar lo que proponían. Ellos lo tenían muy claro y buscábamos una solución que no hemos encontrado. En la segunda parte hemos tenido algo más de balón, pero nos ha costado y la penalización es máxima”, aceptó de mala gana Iniesta, molesto en parte porque Valverde le sacó del campo cuando restaban 10 minutos de encuentro. “Pero eso ya no importa”, resolvió. “¿Puede ser su último partido de azulgrana en Europa?”, le cuestionaron luego. “Es una posibilidad y por eso es duro para todos. Para el club, para la gente… Teníamos mucha ilusión”, replicó el capitán, que salió a hablar ante los micros como también lo hizo Busquets, únicos futbolistas en dar la cara tras la derrota. El resto de jugadores azulgrana desfiló por la zona mixta sin decir ni pío, consternados por una derrota que Busquets definió como “la más dura”.

Segunda pifia del año

En 49 partidos entre la Liga, la Copa y la Champions que lleva el Barcelona en esta temporada, ha caído en dos ocasiones. Una, estéril, fue en la ida de los cuartos de la Copa ante el Espanyol (eliminatoria resuelta después porque le aguarda el Sevilla en la final); la otra, anoche, sirvió para eliminarle de Europa con una remontada de la Roma que recordó, sin ir más lejos, a la que logró el equipo azulgrana el año pasado ante el PSG.

“No lo esperábamos nadie”, asumió Iniesta, que por momentos pareció que se arrancaría a llorar; “pero cuando haces las cosas mal, cometes errores y no te adaptas al partido, pues la Champions, aunque parezca mentira, es así. Es una decepción muy grande, muy grande”. Más pesimista fue Busquets. “Es una experiencia negativa más y te mentiría si dijera que nos va a servir de algo porque el año pasado ocurrió algo similar”, convino el mediocentro con voz queda; “claro que esperamos que no vuelva a pasar, pero son palabras vacías, duras. Estamos fuera de la Champions”. No en vano, el Barça no dio la talla el año pasado ante la Juve —que felicitó por Twitter al equipo de Di Francesco— como tampoco la ha dado frente a la Roma. Algo similar a lo que sucedió con el Atlético en las anteriores ediciones como con el Bayern en 2014.

Iniesta recogió de nuevo el testigo. “Es difícil asumir esta eliminación porque teníamos mucha esperanza en esta temporada y se nos escapa una vez más, pero no es cuestión de pedir perdón porque se ha intentado”, intervino el capitán. También lo intentó Messi. Pero ni con el 10 ni con nadie se pudo arreglar el terrible desaguisado del Olímpico.