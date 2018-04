Valverde: “Serán unos días duros”

Eran la misma imagen de la impotencia. No indolentes, pero sí perdidos los azulgrana. El Barcelona cayó en los cuartos de Champions en el mismo momento en que Dzeko marcó gol a los cinco minutos de juego. Era el guion perfecto para una remontada. El principio del milagro que esperaba toda Roma y al que llevaban días apelando. Tan difícil se les estimaba eliminar al Barça. Pero empezaron por creer. Y continuaron con el juego. Di Francesco le ganó la partida a Valverde. Obligó a un equipo acostumbrado a llevar el peso del fútbol en cada partido (43% de posesión para la Roma, 56% para el Barça, mucho menos de lo acostumbrado) a sacar en largo. Bombeaba balones Ter Stegen y no cazaban ni uno los medios del Barça.

“Nos lo han complicado mucho, nos han llevado a su terreno y nosotros no hemos tenido respuestas porque nos costaba jugar. Hemos empezado bien, pero con su presión nos obligaban a lanzar y luego no podíamos seguir la segunda jugada. Prácticamente estaban hombre contra hombre y el portero no tenía combinación alguna”, argumentó el entrenador del Barça. “Han puesto una presión muy alta, jugaban agresivos, arriesgando mucho, casi en la línea de medios. Han hecho un gol pronto y se han fortalecido. Luego ha venido el segundo. No hemos estado cómodos en ningún momento durante el partido”, concedió también Valverde.

En el estadio, el público enloquecía, incapaz de creerse lo que pasaba en el terreno de juego. Pero su técnico lo tenía claro. “No es ninguna suerte, jugamos bien”, señaló Di Francesco. El Barcelona apenas superó a su rival en un centenar de toques de balón (550 ante 663) y otro tanto de pases (352 contra 493), habituado como está a doblar las estadísticas de sus contrincantes en esas áreas. Y se notó en su capacidad ofensiva: nueve remates de los azulgrana, solo tres entre los tres palos, por 17 de los italianos.

“No hemos tenido situaciones de gol ni llegadas hasta el final del partido. Ellos, en cambio, daban la sensación de que en cualquier momento podían hacer el tercero”, concedía el técnico, que se señaló como el máximo responsable de la derrota. Y así fue.

Valverde, que había dispuesto a los mismos once que jugaron el partido de la ida en el Camp Nou –“y entonces jugamos bien y marcamos cuatro goles”, quiso recordar-, tardó en hacer los cambios. Esperaba que el juego de su equipo lograra imponerse en cualquier momento y cambiara el rumbo de las cosas. “Según va avanzando el partido siempre esperas que, a final, al jugar el contrario con tanto riesgo, podrás hacer una combinación y plantarte delante de la portería”. Pero apenas dispuso de ocasiones. Apenas apareció Messi por el área defendida por Allison.

“Es una derrota dolorosa. Todos tenemos ilusión. Y cuando empieza una competición queremos ganarla. Nos ha tocado quedarnos en el camino esta vez de manera inesperada y tenemos que seguir adelante. Serán unos días duros y nos tenemos que centrar en las dos competiciones que nos quedan porque no hemos ganado nada todavía”, reflexionó el Txingurri en un intento por que esta caída inesperada no haga tambalearse al Barça ni en la Liga ni en la final de la Copa del Rey. “Cuando pierdes los análisis siempre son extremistas”, advirtió.

Y así, al igual que el año pasado, cuando también cayó como consecuencia del 3-0 que le endosó la Juve en su estadio (entonces en el partido de ida; la vuelta acabó 0-0), el Barcelona cayó eliminado por un 3-0 en un estadio italiano. Y, es, además, la primera vez en la historia que el Barcelona queda apeado de Europa tras marcar 4 goles en el partido de ida.