Nadal: “Estoy listo para competir”

El majestuoso salón consistorial del Ayuntamiento de Valencia acogió el sorteo de la eliminatoria de cuartos de la Copa Davis que enfrentará de viernes a domingo a España y Alemania, y entre pinturas, columnatas y terciopelo se produjo la confirmación: el número uno del mundo, Rafael Nadal, jugará la serie que conducirá a unos u otros hacia las semifinales.

A priori, el de Manacor (31 años) participará en las dos jornadas individuales, tanto el viernes (11.30, Teledeporte) como el domingo. Primero se medirá al veterano Philipp Kohlschreiber, en el segundo partido de la primera jornada, y en la resolución del cruce chocará de inicio con el gran talento germánico, el joven Alexander Sascha Zverev.

“He hecho lo que he podido durante estos días, me he encontrado bien y Sergi [Bruguera] ha decidido que sea yo el que juegue junto a David [Ferrer]. Espero estar preparado”, manifestó el balear. “Estoy ilusionado, evidentemente. Para mí la Copa Davis siempre ha sido emocionante, y sobre todo el hecho de poder jugar en casa, delante de nuestro público. Ojalá podamos empezar por el buen camino”, amplió Nadal.

“Estoy aquí para jugar, y para jugar lo mejor posible. He tenido una buena semana de entrenamientos y creo que estoy preparado para competir. Sé que llevo un tiempo sin hacerlo, pero confío en esta bien para el estreno de mañana”, prolongó el líder del equipo español.

Para los otros dos pulsos de singles, el capitán Sergi Bruguera se decantó finalmente por el alicantino David Ferrer, con 20 participaciones a sus espaldas en la Davis. El de Xàbia abrirá fuego contra Zverev y el domingo se toparía con Kohlschreiber. “Estoy contento de tener esta oportunidad, porque en esta competición he vivido las mayores emociones de mi carrera”, expresó. De esta forma, Roberto Bautista es el sacrificado.

En el dobles, Feliciano López formará junto a Marc López, que no asistió al acto de apertura dado que se incorporará a última hora para reemplazar al gijonés Pablo Carreño, lesionado. “Hace tiempo que arrastra un problema en un dedo que le molesta para darle de revés. En el entreno del miércoles se le inflamó mucho. Lo ha intentado hasta el último momento, pero al final no podía jugar, así que hemos decidido traer a Marc, que tiene mucha experiencia”, precisó Bruguera.

España no pierde una eliminatoria en casa desde 1999 y este jueves los aficionadas que redeaban el coso valenciano emanaban optmismo. “Hubo 4.000 personas en el entrenamiento y siempre que jugamos en España la gente responde, está muy involucrada. Esperamos que la plaza [con capacidad para 8.000 personas en esta ocasión] esté llena”, se pronunció Feliciano López, que a pesar de haber sufrido un proceso febril el miércoles se entrenó y podrá participar el sábado.