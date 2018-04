Jon Rahm jugará el Open de España

Pase lo que pase esta semana en el Masters de Augusta, Jon Rahm estará el jueves de la próxima semana en el tee del uno del Centro Nacional de Golf, en Madrid, para disputar el Open de España. Así lo han confirmado esta mañana la federación española y el circuito europeo. La participación de Rahm, número tres del mundo, es un gran impulso para el torneo nacional después de la renuncia de Sergio García y de la precipitación con la que se ha gestionado la celebración del Open. Los problemas para cuadrar el presupuesto retrasaron casi hasta última hora el anuncio del campeonato, por lo que resultó más complicado para los jugadores ajustar sus agendas. Golfistas como Rafael Cabrera-Bello, Pablo Larrazábal, Álvaro Quirós, Adrián Otaegui, Jorge Campillo y Gonzalo Fernández-Castaño ya aseguraron su participación en el Centro Nacional del 12 al 15 de abril. Y ahora lo ha hecho Rahm, lo que supone un espaldarazo definitivo para el Open. Rahm acudirá incluso en el caso de ganar el Masters de Augusta, lo que llenaría su agenda de compromisos. Aún en ese caso, tiene decidido jugar el Open de España.

“Tengo muchas ganas de volver a España y jugar el Open, al margen de que la Real Federación Española de Golf ha hecho mucho por mí. Sergio (García) ganó este torneo, Seve también y significaría mucho para mí conseguirlo para redondear mi trayectoria deportiva en España, en este caso como profesional. Sería increíble”, explica Rahm. “Ojalá tenga una buena semana y pueda ganar en España una vez más. He sido campeón de España amateur en muchas categorías y significaría mucho para mí conseguirlo ahora como profesional”. Rahm pasó dos años en la Escuela Blume de Golf, entre 2010 y 2012, antes de dar el salto a Estados Unidos y proyectarse como una gran figura mundial. "Entrené diariamente en el Centro Nacional, por lo que he jugado en muchísimas ocasiones. Hace seis años que no piso el recorrido, por lo que no tengo muchas referencias de lo que puede haber cambiado, al margen de que ahora golpeo a la bola diferente de cuando lo hacía en aquella época. Ahora le pego más largo y mejor. Espero que le campo me resulte sencillo", ha comentado Rahm, gran atracción del Open.