La UEFA cambia la norma con los fichajes de invierno

La SuperBowl de fútbol americano es un espectáculo sin igual, que amasa tantos millones como miradas del mundo entero, donde el show compite con el juego. Parafernalia que descarta la UEFA por tradición, cultura o por el sentido estricto de la competición, ya que entiende que el espectáculo se da con el balón entre los pies. Una premisa que ha hecho buena la ECA —Asociación de Clubes Europeos— junto a la UEFA con los nuevos cambios que se introducirán a partir de la próxima temporada. Entre ellos, la posibilidad de incluir a tres jugadores nuevos en la Champions o en la Liga Europa tras el mercado invernal (o después de la fase de liguilla) sin restricción alguna. O, lo que es lo mismo: no se volverá a dar un caso Coutinho como le ha sucedido al Barça en este ejercicio y a otros en cursos pasados.

Fichado por 120 millones más 40 en variables al Liverpool, Coutinho se despidió este año de la Champions antes de tiempo. Más que nada porque estaba prohibido jugar con dos equipos distintos la misma competición europea (no ocurría lo mismo si de la Champions se pasaba a Liga Europa o viceversa). Una debilidad para el club azulgrana en Europa, también un incordio para Valverde porque debe cuadrar las rotaciones en función del calendario y no tanto de las cargas porque el brasileño ya no es un futbolista de entresemana. La norma, en cualquier caso, ha sido revocada y desde el próximo curso cualquier jugador podrá competir en las rondas europeas de eliminatorias aunque haya jugado antes con otro club. “El fútbol está en transición, donde algunos temen una revolución y otros confían en la evolución. Donde sea que vayamos, no olvidemos que debemos preservar el juego”, resolvió Andrea Agnelli, presidente de la ECA y de la Juventus. “Esta medida va en la línea de la situación regulatoria existente en las diferentes ligas nacionales, que no impone esas restricciones”, dice la UEFA.

No es, en cualquier caso, la única regla remozada. Así, la UEFA anunció que a partir del año próximo se permitirá un cuarto cambio en caso de que se dé prórroga en la eliminatoria, además de la posibilidad de convocar a 23 jugadores —en vez de 18— para las finales de las dos competiciones internacionales además de la Supercopa europea. También se decretó que todos los encuentros se disputarán a las 21.00 —en vez de a las 20.45— a excepción de cuatro encuentros por jornada, que se realizarán a las 18.55.

Destaca también un último acuerdo para mejorar el Fair-Play financiero. En concreto, si la diferencia entre los gastos y los ingresos de un club en el mercado de fichajes supera los 100 millones de euros de déficit, la UEFA podrá investigar inmediatamente las cuentas de dicho equipo.